Prva ovira preskočena, a Zorman opozarja: Proti Poljakom bo vse drugače

Že, ko so se Slovenci v garderobo ob polčasu podali z osmimi zadetki naskoka (16:8), je bilo jasno, da rokometaši Savdske Arabije ne bodo imeli možnosti za uspeh. V prvih minutah nadaljevanja so sicer pokazali več in se uspeli nekoliko približati, a se Zormanovi varovanci niso zmedli in so srečanje rutinirano pripeljali do konca.

"V prvem polčasu smo prikazali dobro predstavo. Zbranost je bila vseskozi na visoki ravni, popustili smo v zadnjih dveh ali treh minutah prvega polčasa. V začetku druge polovice tekme smo močno padli tako kot na nedavni tekmi proti Madžarom. V uvodnih 10 minutah smo bili preveč statični in Savdijcem dovolili, da so se razigrali," je misli po uvodni zmagi strnil Uroš Zorman.