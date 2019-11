Prva in pomembna celjska zmaga v Zagrebu: 'Korak je velik, a nismo še v izločilnih bojih'

Celjani so dosegli sploh prvo in izjemno pomembno zmago v Zagrebu, ki jim daje lepo prednost pred tekmecem, a se zavedajo, da dela še niso opravili. "To je potrditev dobrega dela, selekcije igralcev, potrditev timskega duha. Zato velike čestitke fantom. A moramo ostati na tleh. Zmaga je pomembna, a ne prinaša še napredovanja, potrebnega je še veliko dela, že v nedeljo pa nas čaka težka tekma v Slovenj Gradcu. Vse imamo v svojih rokah, a ničesar še nismo osvojili, ali napredovali, temveč moramo enako prikazovati tudi na naslednjih tekmah," je po veliki zmagi v hrvaški prestolnici za uradno spletno stran kluba povedal celjski trenerTomaž Ocvirk. Celjani so napovedovali in na svojem enajstem gostovanju tudi dosegli prvo zmago v hrvaški prestolnici. Poleg zmagoslavja v doslej neosvojeni zagrebški trdnjavi, kar v minulih treh desetletjih ni uspelo veliko imenitnejšim celjskim rodovom, so naredili tudi gromozanski korak proti osmini finala lige prvakov. "Po številnih poizkusih nam je uspelo in smo zmagali. Dobro smo bili pripravljeni fizično, psihično, taktično in to pokazali na igrišču. V ključnih momentih smo zdržali, pokazali večjo kvaliteto in uresničuje se to, kar smo na začetku sezone napovedovali, da bomo vsako tekmo rasli, vedno bolj smo organizirani in z optimizmom lahko zremo v nadaljevanje lige prvakov," je vesel zmage v Zagrebu kapetan ekipe David Razgor.