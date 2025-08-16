Svetli način
Prva teniška igralka gladko izpadla v četrtfinalu turnirja v Cincinnatiju

Cincinnati, 16. 08. 2025 06.54 | Posodobljeno pred 8 dnevi

M.J. , STA
Vodilna igralka s teniške lestvice Belorusinja Arina Sabalenka se je od turnirja serije 1000 v Cincinnatiju poslovila v četrtfinalu. V uri in 15 minutah jo je s 6:1, 6:4 premagala Kazahstanka Elena Ribakina.

  • Vrhunci dvoboja Elena Ribakina (Kaz/9) - Arina Sabalenka (Blr/1)
    Vrhunci dvoboja Elena Ribakina (Kaz/9) - Arina Sabalenka (Blr/1)
  • Vrhunci dvoboja Jasmine Paolini (Ita/7) - Coco Gauff (ZDA/2)
    Vrhunci dvoboja Jasmine Paolini (Ita/7) - Coco Gauff (ZDA/2)
Jelena Ribakina
Jelena Ribakina FOTO: AP

Arina Sabalenka je bila proti razpoloženi Kazahstanki brez možnosti za zmago. Prvi niz je trajal manj kot pol ure, deseta igralka sveta pa je na koncu tekmico nadigrala v vseh pogledih. Veliko škode ji je naredila tudi z enajstimi neubranljivimi začetnimi udarci. Elena Ribakina se bo v polfinalu pomerila s Poljakinjo Igo Swiatek, ki je bila prepričljiva proti Rusinji Ani Kalinskaji (6:3, 6:4).

Italijanka Jasmine Paolini v zadnjem četrtfinalu premagala domačinko in drugo igralko sveta Coco Gauff z 2:6, 6:4 in 6:3. Polfinalna para v ženski konkurenci sta Paolini - Veronika Kudermetov in Iga Swiatek - Ribakina. Polfinalna obračuna bosta na vrsti v nedeljo zvečer po slovenskem času.

Izidi, Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):
- četrtfinale:
Alexander Zverev (Nem/3) - Ben Shelton (ZDA/5) 6:2, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Andrej Rubljov (Rus/9) 6:3, 4:6, 7:5;

Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):
- četrtfinale:
Iga Swiatek (Pol/3) - Ana Kalinskaja (Rus/28) 6:3, 6:4;

Elena Ribakina (Kaz/9) - Arina Sabalenka (Blr/1) 6:1, 6:4;

Veronika Kudermetova (Rus) - Varvara Gracheva (Fra) 6:1, 6:2;

Jasmine Paolini (Ita/7) - Coco Gauff (ZDA/2) 2:6, 6:4, 6:3.

