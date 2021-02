Prva virtualna dirka po Sloveniji se bo začela z vzponom na Krvavec

Med pandemijo koronavirusne bolezni je kolesarstvo ostalo del vsakodnevne rekreacije tudi z domačega udobja.

"Z digitalizacijo največjih dirk kolesarstvo postaja vse bolj priljubljen in rastoč šport tudi v virtualnem okolju, kar je bilo glede na razmere pričakovano. Hkrati je ta novost prinesla organizatorjem tudi pomembno priložnost, da aktualne trase in samo pokrajino predstavimo športnim navdušencem po vsem svetu – kadarkoli in kjerkoli," je dejal Bogdan Fink, direktor kolesarskega kluba Adria Mobil.

Virtualna kolesarska dirka po Slovenji bo imela pet etap, ki bodo na sporedu vsako soboto z začetkom ob 19. uri in bodo potekale med 27. februarjem in 27. marcem.

Na platformi Rouvy

"Priča smo razcvetu virtualnih kolesarskih platform, na katerih lahko najdemo kolesarske trase, ki prek trenažerja simulirajo dejanske značilnosti dirke. I feel Slovenia virtualna kolesarska dirka po Sloveniji bo potekala na platformi Rouvy, katere izjemna prednost je v tem, da kolesar ves čas vožnje opazuje okolico trase s pomočjo realnega videoposnetka,"so zapisali v izjavi.

"Tak produkt izkazuje velik potencial nadaljnje rasti; raziskave ga izpostavljajo kot enega najbolj izrazitih trendov na področju potovanj za leto 2021 in je tudi dvoletna tematika promocijskih aktivnosti STO v letih 2022 in 2023 ... Projekti, kakršen je virtualna kolesarska dirka Po Sloveniji, so dodatna podpora promociji Slovenije kot destinacije za aktivni oddih,"so zapisali pri Slovenski turistični organizaciji (STO) in izpostavili kolesarjenje kot šport, ki je eden najpomembnejših turističnih produktov Slovenije.

Zvezdniška postava: Roglič, Mohorič, Tratnik in Brajkovič

Na prvih štirih etapah se bodo rekreativni kolesarji lahko v živo pomerili s štirimi zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva, ambasadorjem STO Primožem Rogličem, Matejem Mohoričem, Janom Tratnikom in Janijem Brajkovičem. Vsaka etapa bo štela kot samostojna dirka, na koncu vsake etape bo zmagovalec simbolično osvojil virtualno zeleno majico. Med tistimi, ki bodo nastopili na vseh petih etapah, bo zelena majica za zmagovalca podeljena v moški in ženski kategoriji, in sicer v starostnih skupinah do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let in nad 60 let.

Adria Mobil bo z agencijo Sport Media Focus zagotovil tudi neposredni prenos vseh petih etap na platformi YouTube. Registracija na platformi Rouvy in prijava sta mogoči na tej povezavi.