Febvre prevzel vodstvo v prvenstvu, Gajser morda že sklenil sezono

Ta se je danes spremenil v zaostanek že po prvi vožnji. Dirkači so imeli sicer v Aguedi izjemno težke razmere. Prireditelji so zaradi možnega dežja morali prestaviti začetke voženj, v MX2 pa so dirkači nato uprizorili pravo blatno bitko, kjer je bilo na koncu pomembno predvsem, da so sploh ostali na motorjih in da ti niso obtičali v blatu.

Malenkost boljše so bile razmere v prvi vožnji MXGP, kljub temu pa so imeli Febvre in druščina težko delo. Najbolje ga je opravil Coenen, Francoz pa je bil na koncu dovolj zbran za drugo mesto. Tretji je bil Gajserjev sotekmovalec pri Hondi, Španec Ruben Fernandez.

Jan Pancar je sprva začel na 14. mestu, prvo polovico vožnje je nato preživel na 14. ali 13. mestu, a se je proti koncu že prebil na rob deseterice. Uvrstitev na deseto mesto mu je tik pred koncem preprečil povratnik po poškodbi Nizozemec Jeffrey Herlings, Pancar pa je bil na koncu 11. v sicer precej okrnjeni konkurenci 23 dirkačev.