Prva zlata medalja za mlade slovenske športnike na OFEM-u

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) je projekt, ki se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) in se ga udeležujejo nacionalni olimpijski komiteji, ki so včlanjeni v EOC. Letošnji festival gosti Maribor, kjer nastopa 2419 mladih športnikov iz 48 držav. Slovenska reprezentanca je pričakovano ena najštevilčnejših na festivalu; sestavlja jo 196 mladih športnikov, ki nastopajo v 11 športnih panogah.

Judoistka celjskega kluba Z'Dežele Sankaku Nika Tomc se je povzpela na najvišjo stopničko kategorije do 57 kilogramov. V izločilnih dvobojih je z ipponom premagala najprej Turkinjo Hilal Akyildiz in nato v četrtfinalu še Izraelko Hili Zakroisky . V polfinalu se je nato pomerila s Portugalko Mario Silveira . V napetem dvoboju je najprej z wazarijem povedla slednja, a je Nika nato z ipponom borbo obrnila sebi v prid. Za zlato medaljo se je pomerila z Nemko Odalis Santiago-Santana in jo tako kot prejšnje tekmice premagala z ipponom. Po štirih uspešnih borbah je tako Tomčeva stopila na najvišjo stopničko v svoji kategoriji in osvojila zlato medaljo, ki je hkrati tudi prva za Slovenijo v vseh disciplinah za slovensko reprezentanco na letošnjem OFEM-u.

Uspeh četrtega tekmovalnega dne je nato dopolnila še njena klubska kolegica Leila Mazouzi, ki si je v kategoriji do 63 kilogramov priborila bronasto odličje. Mazouzijeva je najprej v osmini finala premagala Litvanko Varvaro Kuchar, v četrtfinalu je zelo hitro odpravila Francozinjo Emmo Benghezal in se za vstop v finale pomerila s Turkinjo Sinem Oruc. Slednja je na koncu slavila in Leila se je uvrstila v boj za bronasto odličje. Za stopničke se je pomerila z Izraelko Lihi Boaron, proti kateri je po treh minutah borbe povedla s točko wazarija in nato prednost zadržala do izteka dvoboja ter si s tem priborila bronasto kolajno.