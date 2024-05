Prvaki NFL podaljšali pogodbo z glavnim trenerjem Reidom

Čeprav moštvo Chiefs na spletni strani in družbenih omrežjih ni razkrilo, do kdaj naj bi trenutno 66-letni trener ostal na čelu dvakratnih zaporednih prvakov NFL, je po pisanju dobro obveščenih ameriških medijev, med njimi tudi CBS Sport in Bleacher Report, Andy Reid pogodbo podpisal do konca sezone 2028/29. Na klopi Chiefsov je zadnjih 11 let.

Hkrati naj bi Reid postal najbolje plačani glavni trener lige NFL po sporazumnem odhodu Billa Belichicka s klopi New England Patriots. Okoli 16,9 milijona evrov na sezono po podatkih Bleacher Reporta prejme Sean Payton na klopi ekipe Denver Broncos.