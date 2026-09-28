Prvaki še drugič na kolenih v prvenstvu: 'Moramo v vseh pogledih še bolj delati'

Tadej Mazej FOTO: Damjan Žibert

Izbranci gostujočega trenerja Žige Lesjaka so že v prvem polčasu prikazali izjemno srčno in bojevito predstavo. Večji del so bili v prednosti, tik pred odhodom na veliki odmor pa so zaigrali še udarneje ter prvo polovico tekme zaključili z naskokom štirih golov (18:14). V začetku drugega polčasa so po golu Tilna Sokoliča povedli z 19:14, v 33. minuti pa je sodniški dvojec pokazal že drugi rdeči karton na velenjski strani. Velenjčani so kljub izključitvam Aljoše Jankovskega v prvem in Anžeta Blagotinška v začetku drugega polčasa kljubovali Celjanom. Varovanci domačega trenerja Klemna Luzarja so v 41. minuti po golu Tadeja Mazeja gostom resda povsem zadihali za ovratnik (21:22), po golu istega igralca pa so izenačili šele v 53. minuti (26:26). A ose niso obupale, po golih Sokoliča in Jerneja Drobeža so štiri minute pred zadnjim zvokom sirene povedle z 28:26, v razburljivi in napeti končnici pa bledim in nerazpoloženim Celjanom preprečile pot do vsaj neodločenega izida.

Pri Velenjčanih sta bila najučinkovitejša Sokolič s šestimi in Blagotinšek s štirimi goli, pri Celjanih pa Aljuš Anžič z osmimi in Mazej s štirimi zadetki. Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, velenjska pa bo gostila Sviš Cugelj okna Ivančno Gorico. Obe tekmi bosta 3. oktobra. "Vedeli smo, da nas v Celju čaka napeta in borbena tekma. Na obračun smo se pripravili tako, kot smo se dogovorili. Poskušali smo narediti čim manj napak v napadu in doseči čim več lahkih zadetkov iz hitrih protinapadov, kar nam je na koncu tudi uspelo. Obe točki tako odhajata z nami v Velenje," je po zmagi v sosedskem derbiju povedal Vid Kačičnik.

Klemen Luzar FOTO: Luka Kotnik

"Slabo smo odprli tekmo. V prvem polčasu smo igrali zelo medlo. Pri sebi bomo morali razčistiti, zakaj je prišlo do tega. V drugem polčasu smo se sicer nekoliko dvignili, vendar vseeno to ni bilo to. Zdaj si moramo vzeti dan počitka, nato pa gremo naprej. Moramo bolje trenirati in v vseh pogledih še bolj delati," pa je dejal član poražene zasedbe Lun Ključanin.