Prvaki upravičili vlogo favorita: Derbi Slovana in Celja vsaj malo spomnil na neke druge čase

Celje, 29. 09. 2025 06.56 | Posodobljeno pred eno minuto

Osrednja tekma kroga v slovenski prvi rokometni ligi v knežjem mestu se je po hudem in enakovrednem boju končala z zmagoslavjem rokometašev iz slovenske prestolnice. Rokometaši LL Grosista Slovana, ki bodo v tej sezoni nastopili v Evropski ligi, so v 4. krogu v gosteh premagali Celje Pivovarno Laško z 31:29, v Zlatorogu pa se je zbralo 2000 gledalcev.

Leon Ljevar in soigralci ostajajo neporaženi v prvenstvu.
Leon Ljevar in soigralci ostajajo neporaženi v prvenstvu. FOTO: Luka Kotnik

Državni in pokalni prvaki iz minule sezone so se po tretji zmagi prebili na vrh razpredelnice, pred najbližjimi zasledovalci iz Ribnice, ki bodo v soboto gostili Škofjeločane, pa imajo točko prednosti. Celjani so po prvem porazu v sezoni in nepopolnem krogu ostali na tretjem mestu.

Celjski mladeniči so favoriziranim rokometašem iz Ljubljane povzročili silne preglavice. V domačem Zlatorogu so prvič povedli v 18. minuti z 10:9, rezultatski nadzor nad tekmeci pa so imeli vse do 47. minute. V tem obdobju so prikazali srčno in bojevito predstavo, v 33. minuti pa so si po golu Andraža Makuca priigrali tudi največjo prednost na tekmi (16:13).

Uroš Zorman
Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so dolgo časa iskali recept za igro domačih rokometašev, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so le uveljavili svoje izkušnje in kadrovsko širino. V 48. minuti so po golu Tima Cokana izenačili na 24:24, dve minuti kasneje pa po dolgem času povedli s 25:24, potem ko je zadel Leon Ljevar. V 52. minuti so si priigrali dva gola naskoka (27:25), a varovanci domačega trenerja Klemna Luzarja niso vrgli puške v koruzo.

Tri minute kasneje so po dveh golih Luke Perića izenačili na 27:27, v razburljivi in napeti končnici pa le morali priznati premoč Ljubljančanom. V 58. minuti je bilo še izenačeno (28:28), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so odločili zadetki Ilije Brozovića, Ljevarja in Cokana za vodstvo z 31:28, a tudi bravurozna obramba Aljaža Panjtarja, ki je preprečil izenačenje na 29:29.

Ljubljanska ekipa je imela v svojih vrstah tri razpoložene igralce. Ljevar je dosegel devet, Cokan osem, Brozović pa sedem golov, v celjski pa sta bila najbolj učinkovita Mai Marguč in Andraž Makuc, ki sta dosegla po pet zadetkov. "Mislim, da smo zelo dobro odprli tekmo in se borili skozi celoten obračun. Zadnjih deset minut nam je žal zmanjkalo kanček sreče. Bili smo ves čas blizu, a na koncu menim, da so nas zmage stale zgrešene sedemmetrovke," je po lepi tekmi v Zlatorogu dejal Mai Marguč.  "Težka tekma, ampak to smo pričakovali. V Celju je vedno zahtevno, saj so eni naših glavnih konkurentov. Na koncu smo uspeli zmagati, a gremo dalje – to je šele začetek sezone in pred nami je še ogromno tekem," pa je dodal član zmagovalne zasedbe Leon Ljevar.

