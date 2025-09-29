Prvaki upravičili vlogo favorita: Derbi Slovana in Celja vsaj malo spomnil na neke druge čase

Osrednja tekma kroga v slovenski prvi rokometni ligi v knežjem mestu se je po hudem in enakovrednem boju končala z zmagoslavjem rokometašev iz slovenske prestolnice. Rokometaši LL Grosista Slovana, ki bodo v tej sezoni nastopili v Evropski ligi, so v 4. krogu v gosteh premagali Celje Pivovarno Laško z 31:29, v Zlatorogu pa se je zbralo 2000 gledalcev.

Leon Ljevar in soigralci ostajajo neporaženi v prvenstvu. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Državni in pokalni prvaki iz minule sezone so se po tretji zmagi prebili na vrh razpredelnice, pred najbližjimi zasledovalci iz Ribnice, ki bodo v soboto gostili Škofjeločane, pa imajo točko prednosti. Celjani so po prvem porazu v sezoni in nepopolnem krogu ostali na tretjem mestu. Celjski mladeniči so favoriziranim rokometašem iz Ljubljane povzročili silne preglavice. V domačem Zlatorogu so prvič povedli v 18. minuti z 10:9, rezultatski nadzor nad tekmeci pa so imeli vse do 47. minute. V tem obdobju so prikazali srčno in bojevito predstavo, v 33. minuti pa so si po golu Andraža Makuca priigrali tudi največjo prednost na tekmi (16:13).

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so dolgo časa iskali recept za igro domačih rokometašev, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so le uveljavili svoje izkušnje in kadrovsko širino. V 48. minuti so po golu Tima Cokana izenačili na 24:24, dve minuti kasneje pa po dolgem času povedli s 25:24, potem ko je zadel Leon Ljevar. V 52. minuti so si priigrali dva gola naskoka (27:25), a varovanci domačega trenerja Klemna Luzarja niso vrgli puške v koruzo. Tri minute kasneje so po dveh golih Luke Perića izenačili na 27:27, v razburljivi in napeti končnici pa le morali priznati premoč Ljubljančanom. V 58. minuti je bilo še izenačeno (28:28), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so odločili zadetki Ilije Brozovića, Ljevarja in Cokana za vodstvo z 31:28, a tudi bravurozna obramba Aljaža Panjtarja, ki je preprečil izenačenje na 29:29.