Prve kvalifikacije sezone McLarnoma, Norris pred Piastrijem

Za Landa Norrisa je to deseti najboljši startni položaj v karieri, McLaren pa je začel, kjer je kot najboljše konstruktorsko moštvo končal prejšnjo sezono.

Ob Norrisu, ki bo na dirki lovil peto zmago v karieri, bo v prvi vrsti namreč začel še Oscar Piastri, ki je za moštvenim kolegom zaostal 84 tisočink sekunde.

"Občutek je dober, popoln začetek sezone. Vsi v McLarnu so opravili sijajno delo in le nadaljevali, kar smo skupaj ustvarili lani. Ampak to so le kvalifikacije, vemo, da nas jutri čaka zahtevna dirka," je v luči slabše vremenske napovedi organizatorjem po kvalifikacijah dejal Norris.