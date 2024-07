Prve olimpijske igre v e-športu Savdski Arabiji

"Mok se je dogovoril z nacionalnim olimpijskim komitejem Savdske Arabije, da bo ta kraljevina gostila uvodne OI v e-športu leta 2025," je sporočil Mok in dodal: "Partnerstvo med Mokom in savdskim NOK bo trajalo 12 let, olimpijske igre v e-športu pa bodo potekale redno."