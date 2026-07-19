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Prvenec Pajarija med reli elito

Tallinn, 19. 07. 2026 15.07 pred 21 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Sebastien Ogier (Citroën)

Finec Sami Pajari (Toyota) je zmagal na reliju po Estoniji, deveti od 14 preizkušenj svetovnega prvenstva. Svetovni prvak v razredu WRC2 iz leta 2024 je prevladoval na dirki in si zagotovil zasluženo zmago, svojo prvo v elitnem razredu.

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Sami Pajari je za seboj pustil Šveda Oliverja Solberga (Toyoto), lanskega presenetljivega zmagovalca estonske dirke, in Francoza Adriena Fourmauxa (Hyundai). Slednji je bil uspešnejši v srditem boju z belgijskim moštvenim kolegom Thierryjem Neuvillom (Hyundai).

Sebastien Ogier
Sebastien Ogier
FOTO: Profimedia

Francoz Sebastien Ogier (Toyota), branilec naslova svetovnega prvaka, je zasedel peto mesto in bil tik pred Britancem Elfynom Evansom (Toyota). Valižan Evans se je utrdil vodstvo v skupnem seštevku prvenstva tudi zaradi odstopu svojega najbližjega zasledovalca, Japonca Takamota Katsute (Toyota). Zdaj ima pred njim 25 točk prednosti.

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Pajari je dobil 12 od 18 hitrostnih preizkušenj, vključno s prvimi devetimi. Nato je mirno nadzoroval svoj tempo in si zagotovil zmago z 19 sekundno prednostjo pred Solbergom. Štiriindvajsetletni voznik se je povzpel na tretje mesto v skupnem seštevku prvenstva in se pridružil kandidatom za naslov prvaka.

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Ta uspeh potrjuje odlično sezono Toyotinega voznika, ki je na prvih osmih dirkah sezone že petkrat stal na zmagovalnem odru, enkrat na drugem in štirikrat na tretjem mestu. "Neverjetno je. Še vedno se pravzaprav ne zavedam povsem, kaj se je zgodilo. Zelo sem hvaležen Toyoti in vsem, ki so me podpirali, tudi v težkih trenutkih. Vedel sem, da se približujem tej zmagi, in zdaj je tu, fantastično je," je vzkliknil Pajari, potem ko je za proslavljanje zmage splezal na streho svojega vozila.

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