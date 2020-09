Prvenstvo v Imoli se je začelo z grozljivim padcem: branilka naslova poletela čez ogrado

Američanka Chloe Dygertje na 31,7 kilometrov dolgem kronometru branila naslov v Imoli in bila na dobri poti, da ubrani naziv svetovne prvakinje, a ji je načrte tokrat prekrižal grd padec prek ograje. Pri tem naj bi si ameriška športnica hudo poškodovala koleno, zaradi česar so jo z reševalnim vozilom prepeljali v bližnjo bolnišnico. Zaenkrat še ni informacij, kako hude poškodbe je Dygertova utrpela. Američanka je bila edina tekmovalka, ki ni pripeljala v cilj, z zlatom se je ob odstopu Dygertove okitila Nizozemka Anna van der Breggen. Edina slovenska predstavnica Eugenia Bujak je zasedla 13. mesto z zaostankom dveh minut in 20 sekund.