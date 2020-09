PRENOS V ŽIVO: Pogačar: Sanjsko bi bilo, če bi Primož osvojil mavrično majico

V Imoli poteka 87. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer je tudi naša reprezentanca, in to le štiri dni po neverjetnem uspehu Tadeja Pogačarja, ki je osvojil Dirko po Franciji, in seveda Primoža Rogliča, ki je Tour de France končal na drugem mestu. Oba sta na novinarski konferenci dejala, da še okrevata po Touru ter da verjameta, da so dobra ekipa, Pogačar pa je dodal, da bi bilo sanjsko, če bi Roglič osvojil mavrično majico.

Primož Roglič je na tiskovni konferenci povedal, da še vedno malo okreva po Dirki po Franciji, s tem pa se je strinjal tudi zmagovalec dirke Tadej Pogačar. Slednji je dejal tudi, da sodelovanje na svetovnem prvenstvu ne bo problem, saj sta z Rogličem dobra ekipa. Pogačar je dejal, da bi bilo sanjsko, če bi Primož na SP v Imoli osvojil mavrično majico, ampak da se zavedajo, da je konkurenca močna. Na vprašanje novinarja, če se bo ponovila situacija z Dirke po Franciji, ko se je zdelo, da gre za tekmo Slovenije proti Kolumbiji, je Roglič v smehu povedal, da bo šlo za tekmo Slovenije proti celemu svetu. Roglič je izpostavil še, da bo treba videti, kakšne bodo razmere, kakšno bo vreme, zato ni želel napovedovati, če bo Slovenija vodilna sila na svetovnem prvenstvu. Na vprašanje, kdo je močnejši v šprintu, pa je Primož z nasmehom odgovoril: "Včasih Tadej, včasih jaz."Dodal je, da se bodo vsi žrtvovali za ekipo, tudi v primeru, da bo nekomu šlo slabše. PREBERI ŠE Prvenstvo v Imoli se je začelo z grozljivim padcem: branilka naslova poletela čez ogrado Poleg junakov Toura Tadeja Pogačarja inPrimoža Rogliča so v slovenski kolesarski izbrani vrsti še Jan Tratnik, ki bo kot edini kolesaril na sobotnem kronometru, Jan Polanc, Luka Mezgec, Jani Brajkovič, Domen Novak in Luka Pibernik. Selektor reprezentance Andrej Hauptman je povedal, da se zaveda moči zasedbe, ki jo bo vodil, a obenem svari pred nepredvidljivostjo kolesarstva. Kakor je Hauptman povedal v oddaji 24UR ZVEČER pred dvema dnevoma, sta Tadej in Primož v najboljši formi, a imajo še kar nekaj orožij: "Pripravljeni smo na vse taktične različice,"je sklenil selektor. Naša kolesarka Eugenia Bujak je na današnjem kronometru dosegla 13. mesto. Bujakova je s tem izpolnila osnovni cilj uvrstitve med najboljšo dvajseterico, v slovenskem taboru pa so na premierni dirki prvenstva potihoma želeli tudi uvrstitev med deset najboljših. "Vesela sem, da sem lahko nastopila za Slovenijo, mislim, da smo dosegli kar dober rezultat,"je Bujakova povedala na tiskovni konferenci.