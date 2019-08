Prvi dan v Portorožu izpadli vsi štirje slovenski predstavniki

Dvoboj je trajal dve uri in 25 minut, končal pa se je dvajset minut do ene ure zjutraj. Še pred polnočjo je 29-letni Ljubljančan Tom Kočevar Dešman, 665. na lestvici ATP, serviral za zmago pri 6:5 v drugem nizu, nato pa je imel v podaljšani igri prednost 6:4.

"Škoda, saj sem čutil, da sem bil boljši in da bi moral zmagati. Če zdaj zavrtim čas nazaj, vem, da sem zmago zapravil v podaljšani igri. Nisem zadel prvega servisa ... Izgubil sem proti slabšemu nasprotniku, to me najbolj boli, veseli pa me, da sem na svojem šele tretjem turnirju letos prikazal dober tenis proti več kot dvesto mest višje postavljenemu igralcu," je po porazu povedal Kočevar Dešman.

Pred njim so izpadli še Sven Lah, ki ni bil kos Aldinu Setkićuiz BiH (6:4, 6:3), Mike Urbanija, ki je moral premoč priznati Rusu Artemu Dubrivniju (6:3, 6:4), ter Nik Razboršek, ki je v treh nizih izgubil proti Francozu Antoinu Cornutu Chauvincu(6:4, 3:6, 6:4). V torek bo po 19.30 nastopil prvi nosilec in glavni favorit za zmago Aljaž Bedene. Za tekmeca bo imel Ukrajinca Ilijo Marčenka. V dopoldanskem sporedu (po 10. uri) se bo predstavil nov slovenski reprezentant, argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches, ki si je nastop v glavnem žrebu zagotovil v kvalifikacijah, v dvojicah pa bodo zaigrali še Aljaž Jakob Kapljain Bor Schweiger Mužarter Urbanija. Blaž Rolabo prvič zaigral v sredo, verjetno po 19.30, njegov tekmec pa bo Tejmuraz Gabašviliiz Rusije.

Bedene s počitnic po šestnajsti naslov

Po štirih letih prevlade tujih igralcev je Portorož letos znova v pričakovanju slovenskega slavja. Med tremi najboljšimi igralci, ki ta teden nastopajo na turnirju challenger Zavarovalnica Sava, imamo kar dve orožji ‒ Bedeneta, ki je prvi favorit in bo že danes stopil na igrišče, ter Rolo, ki je tretji nosilec in bo zaigral v sredo. Bedene je v Portorož prišel spočit in poln energije, ki si jo je nabral na počitnicah na Hrvaškem. Kot pravi, se dva tedna ni dotaknil teniškega loparja, zato komaj čaka, da se danes po 19.30 pomeri z Ukrajincem Marčenkom, ki je na lestvici ATP uvrščen več kot 350 mest pod njim.

"O tenisu nisem preveč razmišljal. Privoščil sem si kakšen jutranji tek, malce razgibavanja čez dan, predvsem pa sem se spočil. Nekateri igralci ne morejo brez tenisa in tudi na počitnicah primejo lopar v roke, jaz pa si enostavno privoščim odmor in se vrnem v tekmovalne arene poln energije," pravi 30-letni Ljubljančan.

'Igralci se radi vračajo v Portorož'

Bedene je na challengerju v Portorožu nastopil le prvo leto (2013), ko je izpadel v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu Gregi Žemlji. Tedaj je zasedal 90. mesto na svetu, enako kot zdaj.

"Vidim, da se turnir v tem času ni bistveno spremenil. Igralci se radi vračajo v Portorož, saj je tu za njih dobro poskrbljeno. Povem vam, da so drugje po svetu turnirji te ravni veliko bolj skromno organizirani," je povedal Bedene.

Naslednje leto je Portorož osvojil Blaž Kavčič, sledili pa so Italijan Luca Vanni, Nemec Florian Mayer, Ukrajinec Sergej Stahovskiin lani Francoz Constant Lestienne. Bedene se bo v Portorožu potegoval za 16. naslov na turnirjih challenger, zadnjega je osvojil lani oktobra v Orleansu v Franciji, s čimer bi se le na en naslov približal slovenskemu rekorderju Kavčiču.

Ne čuti pritiska favorita

"Priznati moram, da zaradi vloge favorita ne čutim nobenega pritiska. Zdaj ko večinoma nastopam na ATP Touru, sem lahko na challengerjih povsem sproščen in se posvetim izboljšavam v igri," pravi Bedene in nadaljuje: "Turnir v Portorožu bom skušal izkoristiti za privajanje na trdo podlago. Prilagoditi moram gibanje, želim igrati bolj agresivno, se pravi bolj energično zaključevati izmenjave, pa četudi izgubim kakšno točko več. Vem, da delam na dolgi rok in da se mi bo to obrestovalo, saj potrebujem več stalnosti v svoji igri."

Čeprav je bilo na challengerju z nagradnim skladom 50.000 dolarjev (44.679 evrov) v glavnem žrebu sedem domačih igralcev ‒ prvi dan so izpadli štirje, se lahko Bedene s prvim Slovencem sreča šele v polfinalu. In to prav z Rolo.

"To bi bila krasna sobota, a do tam je še dolgo. Če bom igral tenis, ki sem ga sposoben, sem prepričan, da lahko osvojim Portorož," dodaja Bedene.