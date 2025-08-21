Svetli način
Drugi športi

Prvi dan zaključka letošnjih Športnih iger mladih

Sarajevo, 21. 08. 2025 16.15 | Posodobljeno pred eno minuto

Danes je prvi dan velikega regijskega zaključka največje amaterske športne prireditve za otroke v Evropi – Športnih iger mladih. Prireditev, ki povezuje mlade športnike iz celotne regije, bo združila slavnost, igriva tekmovanja in nepozabno druženje. Dogajanje boste lahko pospremili na spletni strani 24ur.com, začnemo ob 18.00.

Danes bodo v Sarajevu s posebnim dogodkom obeležili 15-letnico iger v Bosni in Hercegovini. Slovesni uvod bo zaznamoval All-star športni dan, na katerem se bo predsednik svetovne šahovske zveze FIDE Arkadij Dvorkovič pomeril z najboljšimi mladimi šahisti iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. V nadaljevanju bodo na vrsti tekmovanja v igri med dvema ognjema, košarki in nogometu. Petek bo še veliko bolj slovesen, saj bodo razglasili novega ambasadorja športnih iger mladih, legendarnega košarkarskega stratega Željka Obradovića. Pričakujejo tudi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki ima največ zaslug za širitev iger v Slovenijo.

Osrednji del zaključka bo od 23. do 27. avgusta znova gostil Split. Letošnja sezona Športnih iger mladih je presegla pričakovanja. Skupaj je v projektu sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije, najbolj množično pa je bilo tradicionalno tekmovanje v nogometnih Coca-Cola pokalih, ki se jih je na 369 turnirjih udeležilo kar 143.992 otrok iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Športne igre mladih tako niso le tekmovanje, temveč resnično praznik športa, prijateljstva in mladosti in trajnostne filozofije, ki vsako leto dokazuje, da športni duh ne pozna meja. V Sloveniji in tudi v drugih državah so igre doživele množično podporo politike in gospodarstva, otroci pa so jih sprejeli z navdušenjem. V Sloveniji so v igre, kot podporniki, vključene številne slovenske občine in šole, izjemne pogoje in brezplačno udeležbo pa zagotavljajo ugledni pokrovitelji in partnerji iger – Coca cola, Plazma, Telemach, Petrol, Slovenske železnice, Zavarovalnica Triglav in Avtohiša Malgaj – ter medijski partnerji Pro Plus, Arena sport, časopisna hiša Delo in Media24.

