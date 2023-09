Prvi dvoboj teniškega turnirja v Ljubljani prekinjen zaradi premehke podlage

Prvi dvoboj današnjega dne med prvo nosilko Slovakinjo Anno Karolina Schmiedlovo in Uzbekistanko Nigino Abduraimovo je bil pri rezultatu 3:0 za Uzbekistanko prekinjen. Po posvetu z igralkama in sodnikom so se namreč odločili, da igrišče za zdaj še ni dovolj dobro pripravljeno za igranje. "Direktor turnirja Gregor Krušič in nadzornica WTA sta tako sprejela odločitev, da se današnje dogajanje v celoti seli v TC Tivoli. Odgovorni za pripravo igrišča so takoj začeli z delom, da bodo igrišča bolj utrjena za prihodnje tekme," so sporočili s teniške zveze.

Vsi štirje dvoboji, ki bi morali biti odigrani na Trgu republike, se tako selijo v Tivoli.

Glede osrednjega igrišča, poimenovanega po teniški legendi Mimi Jaušovec, je bilo veliko govora že pred začetkom turnirja, saj je bilo igrišče prvotno načrtovano v parku Zvezda, vendar je Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) zavrnil prošnjo za soglasje o postavitvi začasnega teniškega igrišča v parku. Začasni gradnji v parku so nasprotovali tudi številni arhitekti in urbanisti.