Prvi finalni dvoboj Sinnerja in Alcaraza na grand slam turnirjih

Carlos Alcaraz in Jannik Sinner

Španec ima boljši izkupiček v medsebojnih obračunih, dobil je namreč sedem od 11 dvobojev, od tega tudi zadnje štiri. Na grand slamih sta odigrala tri tekme, na prvi v Wimbledonu (2022) je bil boljši Sinner, na preostalih dveh na OP ZDA (2022) in lani v polfinalu Rolanda Garrosa pa je zmagal Alcaraz.

To bo sicer njun tretji finalni obračun na najvišji ravni, potem ko sta igrala na zadnji stopnički v Umagu (2022), Pekingu (2024) in nazadnje letos v Rimu. Zadnja dva finala je dobil Carlos Alcaraz , prvega v hrvaškem letovišču pa Jannik Sinner .

Coco Gauff nadigrala Sabalenko in osvojila Roland Garros

Preberi še Coco Gauff nadigrala Sabalenko in osvojila Roland Garros

Prvi igralec sveta Sinner bo četrtič igral v finalu turnirjev za grand slam, prejšnje tri je dobil, in sicer na OP Avstralije (2024, 2025) in OP ZDA (2024). Alcaraz ima še naslov več, potem ko je slavil na OP ZDA (2022), v Wimbledonu (2023, 2024) in lani na Rolandu Garrosu.

Sinner bo v 26. finalu v karieri skušal priti do 20. lovorike. Popolnoma enako statistiko ima doslej v karieri tudi njegov tekmec v finalu.

Italijan letos igra šele na tretjem turnirju to sezono, potem ko je med februarjem in majem prestal trimesečno kazen zaradi dopinškega prekrška, trenutno pa je v nizu 20 zaporednih posamičnih zmag. S slavjem v finalu bi lahko postal prvi tenisač po Srbu Novaku Đokoviću leta 2021 s tremi zaporednimi lovorikami na grand slamih.