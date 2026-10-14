Šok v Wuhanu: Prva in druga nosilka zapustili turnir

Arina Sabalenka, prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 3,65 milijona evrov, je še drugič zapored izpadla že na začetku tekmovanja. Po porazu proti Nikoli Bartunkovi v Pekingu je tokrat morala priznati premoč tekmici, čeprav je sprva vodila s 6:2 in 4:2.

Arina Sabalenka FOTO: Profimedia

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam iz Belorusije je prejšnji mesec izgubila prvo mesto na svetovni lestvici, na katerem jo je zamenjala Jelena Ribakina. Na turnirsko zmago čaka že od marca. Njeno nasprotnico Ann Li v naslednjem krogu čaka obračun z Indonezijko Janice Tjen, ki bo čez nekaj več kot mesec dni nastopila tudi v Velenju na tekmovanju za pokal Billie Jean King.