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Šok v Wuhanu: Prva in druga nosilka zapustili turnir

Wuhan, 14. 10. 2026 17.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Arina Sabalenka

Uvodni krog teniškega turnirja WTA 1000 v Wuhanu na Kitajskem je bil usoden za prvi nosilki. Belorusinja Arina Sabalenka je izgubila proti Američanki Ann Li s 3:6, 6:4 in 7:6, Američanka Jessica Pegula pa ni bila kos Jeleni Ostapenko iz Latvije, ki je slavila z 2:6, 7:6 in 6:3.

Arina Sabalenka, prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 3,65 milijona evrov, je še drugič zapored izpadla že na začetku tekmovanja. Po porazu proti Nikoli Bartunkovi v Pekingu je tokrat morala priznati premoč tekmici, čeprav je sprva vodila s 6:2 in 4:2.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: Profimedia

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam iz Belorusije je prejšnji mesec izgubila prvo mesto na svetovni lestvici, na katerem jo je zamenjala Jelena Ribakina. Na turnirsko zmago čaka že od marca. Njeno nasprotnico Ann Li v naslednjem krogu čaka obračun z Indonezijko Janice Tjen, ki bo čez nekaj več kot mesec dni nastopila tudi v Velenju na tekmovanju za pokal Billie Jean King.

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Slovo je v uvodnem krogu doživela tudi druga nosilka Jessica Pegula. Američanka, ki se je lani v Wuhanu prebila vse do finala, je proti Jeleni Ostapenko zapravila tri zaključne žoge. To je bil njen prvi poraz v prvem krogu turnirja serije WTA 1000 po dveh letih in pol.

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tenis WTA Wuhan Arina Sabalenka Jessica Pegula

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