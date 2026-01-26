Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ljubljančanke so tekmo odlično odprle in v 9. minuti po zadetku Ane Abina povedle z 4:2. Nadaljevanje je sicer pripadlo domačinkam, ki so v 16. minuti ušle na tri zadetke prednosti (9:6), a se Krimovke niso predale in znova ujele priključek ter izenačile na 15:15. Prvi polčas se je končal z minimalno prednostjo FTC-ja (17:16), pri Krimovkah pa so bile v tem delu najbolj učinkovite Ana Abina, Philomena Egger in Nina Zulić.

Philomena Egger FOTO: Damjan Žibert

Začetek drugega polčasa je bil v znamenju domače ekipe, ki je stopnjevala ritem igre in hitro povedla s 24:17. Prednost so Madžarke nato zanesljivo zadržale do konca tekme, ki se je zaključila z 38:31. Kljub porazu so Krimovke pustile dober vtis. Posebej veseli dejstvo, da je trener Žiga Novak priložnost ponudil številnim mladim igralkam.

Precejšnjo minutažo so tako dobile Lana Puncer (1 gol), Tea Pogorelc (2 gola), vratarka Dijana Đajić in druge, ki so na najvišji ravni evropskega klubskega tekmovanja nabrale dragocene izkušnje. "Prvi polčas je veliko obetal in zadovoljen sem, kako smo vstopili v tekmo. Tako kot smo poudarjali že na začetku sezone, napadamo vsako tekmo. Žal je v drugem polčasu prišla do izraza fizična kakovost nasprotnic ter njihove izkušnje, zlasti v uvodu drugega dela. Za razliko od prejšnjih tekem je bila tokrat obramba naš slabši del, medtem ko sem z napadom lahko zadovoljen," je po novem evropskem porazu dejal trener Novak.

Žiga Novak FOTO: Luka Kotnik

"Zavedale smo se, da bo vstop v drugi polčas ključen, a nam žal ni uspelo zaustaviti začetnega naleta domačink. Nato smo ves čas lovile zaostanek, ki se je postopoma povečeval. Kljub temu smo se borile do konca, predvsem v obrambi. Na trenutke nam je morda zmanjkalo tudi nekaj sreče, da bi še kakšna žoga več končala v golu. Ta trenutek je ekipa FTC-ja boljša, a upam, da na naslednji tekmi morda znova presenetimo," pa je bila izčrpna kapetanka Ljubljančank Tamara Mavsar.

V vrstah Krimovk je bila s sedmimi zadetki najučinkovitejša Ana Abina, po štirikrat pa so zadele komaj 18-letna Philomena Egger, ki je imela stoodstotni strelski izkupiček in na desnem krilu kljub mladosti kaže izjemno zrelost, Nina Zulić in Tamara Horaček. Prihodnji konec tedna sledi premor, Krim OTP Group Mercator pa bo naslednjo tekmo v EHF Ligi prvakinj odigral v soboto, 7. februarja 2026, ko bo v Hali Tivoli gostili danski Ikast.