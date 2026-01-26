Naslovnica
Drugi športi

'Prvi polčas je veliko obetal'

Ljubljana, 26. 01. 2026 08.08 pred 20 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Krim Mercator – Sola

RK Krim OTP Group Mercator je v 11. krogu EHF Lige prvakinj na gostovanju pri Ferencvarošu doživel poraz s 38:31, a predvsem v prvem polčasu prikazal zelo dobro predstavo. Veliko priložnosti za igro so dobile tudi mlade ljubljanske igralke. Krimovke še vedno lovijo preboj v izločilne boje. Ključna bo tekma s Podravko v Koprivnici. Slovenske in hrvaške prvakinje so točkovno poravnane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljančanke so tekmo odlično odprle in v 9. minuti po zadetku Ane Abina povedle z 4:2. Nadaljevanje je sicer pripadlo domačinkam, ki so v 16. minuti ušle na tri zadetke prednosti (9:6), a se Krimovke niso predale in znova ujele priključek ter izenačile na 15:15. Prvi polčas se je končal z minimalno prednostjo FTC-ja (17:16), pri Krimovkah pa so bile v tem delu najbolj učinkovite Ana Abina, Philomena Egger in Nina Zulić.

Philomena Egger
Philomena Egger
FOTO: Damjan Žibert

Začetek drugega polčasa je bil v znamenju domače ekipe, ki je stopnjevala ritem igre in hitro povedla s 24:17. Prednost so Madžarke nato zanesljivo zadržale do konca tekme, ki se je zaključila z 38:31. Kljub porazu so Krimovke pustile dober vtis. Posebej veseli dejstvo, da je trener Žiga Novak priložnost ponudil številnim mladim igralkam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Precejšnjo minutažo so tako dobile Lana Puncer (1 gol), Tea Pogorelc (2 gola), vratarka Dijana Đajić in druge, ki so na najvišji ravni evropskega klubskega tekmovanja nabrale dragocene izkušnje. "Prvi polčas je veliko obetal in zadovoljen sem, kako smo vstopili v tekmo. Tako kot smo poudarjali že na začetku sezone, napadamo vsako tekmo. Žal je v drugem polčasu prišla do izraza fizična kakovost nasprotnic ter njihove izkušnje, zlasti v uvodu drugega dela. Za razliko od prejšnjih tekem je bila tokrat obramba naš slabši del, medtem ko sem z napadom lahko zadovoljen," je po novem evropskem porazu dejal trener Novak. 

Žiga Novak
Žiga Novak
FOTO: Luka Kotnik

"Zavedale smo se, da bo vstop v drugi polčas ključen, a nam žal ni uspelo zaustaviti začetnega naleta domačink. Nato smo ves čas lovile zaostanek, ki se je postopoma povečeval. Kljub temu smo se borile do konca, predvsem v obrambi. Na trenutke nam je morda zmanjkalo tudi nekaj sreče, da bi še kakšna žoga več končala v golu. Ta trenutek je ekipa FTC-ja boljša, a upam, da na naslednji tekmi morda znova presenetimo," pa je bila izčrpna kapetanka Ljubljančank Tamara Mavsar.

Preberi še 'Krim ni le klub, ampak del mene'

V vrstah Krimovk je bila s sedmimi zadetki najučinkovitejša Ana Abina, po štirikrat pa so zadele komaj 18-letna Philomena Egger, ki je imela stoodstotni strelski izkupiček in na desnem krilu kljub mladosti kaže izjemno zrelost, Nina Zulić in Tamara Horaček.

Prihodnji konec tedna sledi premor, Krim OTP Group Mercator pa bo naslednjo tekmo v EHF Ligi prvakinj odigral v soboto, 7. februarja 2026, ko bo v Hali Tivoli gostili danski Ikast. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet liga prvakinj krim
Definbahija
26. 01. 2026 12.11
Unga švicarja ki je vceraj Domnu na prijazen način sporočil da ne sme skakat i vi rabili v ekpi, da vam pove da niste vredni pou bureka
Odgovori
0 0
FORTUDO1
26. 01. 2026 10.33
Krimove gospodične že par let pred vsako tekmo na veliko govoričijo, zdaj je pa dost, zdaj pa gremo na glavo, iz poraza smo se ogromno naučile in podobna sr...a, vsaka nova tekma je pa en zmazek, nič od igre. Že leta nazaj sestavljajo ekipo, pokupijo boga in pol, so pa iz leta v leto slabše in samo zapravljajo en kup denarja, zato da vladajo v slovenski ligi! V glavnem ena sama beda in ko bi se vsaj vzdržale napovedi in komentarjev, ki jih ni za poslušat! Še čudež, da kdo sploh meče denar v tak klub!
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1935308
26. 01. 2026 09.04
Ogromne investicije v igralke, denarja kolikor hočeš, igre pa nobene. Lahko je v domačem prvenstvu igrat, v Evropi pa sramota.
Odgovori
+1
1 0
janimir
26. 01. 2026 11.48
Mogoče polovico denarja poberejo botri....v torbi.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
