Prvi polčas tekme v Bukarešti smerokaz za dvoboj s prvakinjami

Krimovke so neuspešno začele evropsko pot. Po dobrem prvem polčasu so v drugem Romunke zagospodarile v svoji dvorani in hitro prišle do oprijemljive prednosti, ki je niso več izpustile iz rok. Varovankam črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića se je ustavilo predvsem ob koncu prvega in začetku drugega polčasa. Ljubljančanke so sicer pred sezono že odigrale dve pripravljalni tekmi proti Bukarešti in obe izgubile, tokrat pa so v stiku s tekmicami ostajale do prve tretjine drugega polčasa. "To je bila naša prva evropska tekma in pričakovali smo, da bo raven igre nihala. Nekatere rokometašice v EHF Ligi prvakinj nastopajo prvič, zanje so to prve zahtevne tekme. Zadovoljen sem, da smo izpolnili tisto, kar smo želeli, in prepričan, da bomo skozi sezono na tem rezultatu gradili," je po uvodni tekmi evropske sezone dejal Adžić in se takoj navezal na naslednji izziv, saj konec tedna v Ljubljano prihaja dvakratni zaporedni evropski prvak Vipers. "Gremo iz tekme v tekmo. Takoj po koncu dvoboja v Bukarešti, smo že začeli razmišljati o Vipersu."