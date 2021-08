Prvi Slovenec prebil mejo osmih ur v triatlonu

Malce slabše je ocenil zgolj svoj tek, kar pa je posledica dolgega triatlona pred tednom dni, je prepričan. "Plavanje je bilo 'top', najboljše do zdaj. Tudi na kolesu sem imel 'nogo' in mi je šlo odlično, kar kaže tudi drugi čas kolesarjenja med vsemi udeleženci," je bil po navedbah TZS zadovoljen Pleše. Ker so trije tekmovalci, uvrščeni pred njim, krajšali plavalno progo, je uvrstitev na stopničke še vedno pod vprašajem, so še pojasnili na TZS.

Jaroslav Kovačič, aktualni svetovni vojaški prvak, je dirko opisal z besedami "od pekla do raja", saj je imel predvsem pri teku težave z želodcem. Kljub temu je tekmo končal med prvo deseterico, na osmem mestu, z izidom 8:04,34, so še sporočili s TZS.