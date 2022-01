Prvi tekmec bo Kazahstan: 'Komaj čakamo, da se vse skupaj začne'

Slovenija bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, doslej se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije vzorno gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci. Doslej sta reprezentanco na EP vodila dva selektorja: Darko Križman (2003.) in Andrej Dobovičnik (2010., 2012., 2014., 2016., 2018.), Tomislav Horvat pa se bo v tej vlogi predstavil premierno.



Reprezentanca bo štiri dni, zbrani bodo igralci s širšega seznama, trenirala v Litiji. "Na tem mestu bi se radi zahvalili FC Litija, ŽRK Litija in KK Litija, ki so nam odstopili dvorano in omogočili, da imamo v tednu pred odhodom na EP optimalne pogoje za delo in trening," pa je ob tem povedal Stane Kokalj, referent za futsal pri Nogometni zvezi Slovenije. "Všeč mi je, ker bomo imeli na voljo več treningov pred začetkom evropskega prvenstva, kot smo pričakovali sprva. Pohvalil bi igralce, ki so izrazili željo, da bi trenirali še več. Takoj smo reagirali in zagotovili kapacitete in pogoje. Sam sem zelo pozitivno naravnan in motiviran. Tej ekipi povsem zaupam in vem, česa je sposobna. Vemo, da bomo na tekmah pokazali svoj maksimum, predvsem pa bomo maksimalno osredotočeni in zbrani. Vse z jasno željo: da naredimo dober rezultat, to je edini cilj mene in ekipe! Tega smo tudi sposobni. Ne glede na to, da nas čaka izredno zahtevna predtekmovalna skupina, a na EP so vsi tekmeci kvalitetni. Komaj čakam, da se EP prične. Na tem mestu pa upam in si želim, da se nam v tem času ne zgodi kaj nepredvidljivega v povezavi s covidom-19. Če nekaj igralcev ne bi moglo na EP, bi se nam poznalo," je pred začetkom dela za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat.

Slovenija na EP 2022:

20.1.

Slovenija – Kazahstan (17.30)

24.1.

Slovenija – Italija (17.30)

28.1.

Slovenija – Finska (17.30)