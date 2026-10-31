Dakar piše olimpijsko zgodovino: prvič igre na afriških tleh, med tekmovalci tudi Rusi

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Slovenska delegacija je v Dakarju v Senegalu, kjer se prvič v zgodovini na afriških tleh odvijajo mladinske olimpijske igre, zastopana z 12 športnicami in športniki. Ti bodo vse do 13. novembra ponosno nosili slovenske barve in se na največjem športnem odru mladih potegovali za čim boljše rezultate. Slovenijo bodo zastopali atletinje Neli Kramaršek, Lana Plut, Maša Weber in Zarja Žižek, judoist Maks Čebulj, kolesarja Rebeka Gonza in David Adam, lokostrelca Teja Vidmar in Samo Vrbec, plavalca Neža Hren in Nejc Kranjc ter triatlonec Maks Mori. Mlade športnike v Senegalu čakajo novi izzivi in priložnost, da na olimpijskem prizorišču pokažejo svoj talent. Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) pa mladinske olimpijske igre vidijo kot priložnost, da nadobudni športni talenti pridobijo prve izkušnje na olimpijskem odru in spoznajo olimpijsko gibanje ter njegove vrednote.

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Mladinske olimpijske igre bodo za Senegal in celotno Afriko zgodovinski dogodek, saj gre za sploh prvi olimpijski športni dogodek v zgodovini, ki bo potekal na afriških tleh. Tekmovanja bodo razporejena med Dakar, Diamniadio in obmorsko letovišče Saly. Da gre za prelomen trenutek za Afriko, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarila predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Kirsty Coventry. "Na teh igrah bodo nastopili številni mladi športniki iz celega sveta, ki so prispeli z različnimi pričakovanji o Afriki, odšli pa bodo, upam, z zelo pozitivnimi izkušnjami," je dejala 43-letna nekdanja olimpijska prvakinja v plavanju iz Zimbabveja.

Mladinske olimpijske igre bodo potekale na treh prizoriščih v Senegalu FOTO: Olimpijske igre