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Dakar piše olimpijsko zgodovino: prvič igre na afriških tleh, med tekmovalci tudi Rusi

Dakar, 31. 10. 2026 10.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z. STA
Mladinske olimpijske igre

V Dakarju se bodo začele mladinske olimpijske igre, prvi olimpijski dogodek doslej na afriški celini. Več kot 2600 športnikov, starih od 14 do 17 let, iz več kot 200 držav, med njimi tudi 12 mladih športnikov iz Slovenije, so pred uradnim začetkom v senegalski prestolnici pozdravili napisi "Afrika vas pozdravlja, Dakar slavi".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenska delegacija je v Dakarju v Senegalu, kjer se prvič v zgodovini na afriških tleh odvijajo mladinske olimpijske igre, zastopana z 12 športnicami in športniki. Ti bodo vse do 13. novembra ponosno nosili slovenske barve in se na največjem športnem odru mladih potegovali za čim boljše rezultate.

Slovenijo bodo zastopali atletinje Neli Kramaršek, Lana Plut, Maša Weber in Zarja Žižek, judoist Maks Čebulj, kolesarja Rebeka Gonza in David Adam, lokostrelca Teja Vidmar in Samo Vrbec, plavalca Neža Hren in Nejc Kranjc ter triatlonec Maks Mori. Mlade športnike v Senegalu čakajo novi izzivi in priložnost, da na olimpijskem prizorišču pokažejo svoj talent. Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) pa mladinske olimpijske igre vidijo kot priložnost, da nadobudni športni talenti pridobijo prve izkušnje na olimpijskem odru in spoznajo olimpijsko gibanje ter njegove vrednote.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mladinske olimpijske igre bodo za Senegal in celotno Afriko zgodovinski dogodek, saj gre za sploh prvi olimpijski športni dogodek v zgodovini, ki bo potekal na afriških tleh. Tekmovanja bodo razporejena med Dakar, Diamniadio in obmorsko letovišče Saly. Da gre za prelomen trenutek za Afriko, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarila predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Kirsty Coventry. "Na teh igrah bodo nastopili številni mladi športniki iz celega sveta, ki so prispeli z različnimi pričakovanji o Afriki, odšli pa bodo, upam, z zelo pozitivnimi izkušnjami," je dejala 43-letna nekdanja olimpijska prvakinja v plavanju iz Zimbabveja.

Mladinske olimpijske igre bodo potekale na treh prizoriščih v Senegalu
Mladinske olimpijske igre bodo potekale na treh prizoriščih v Senegalu
FOTO: Olimpijske igre

Udeleženci se bodo pomerili v 153 disciplinah v 25 panogah. Tekmovanja bodo poleg Dakarja gostila še Diamniadio na obrobju prestolnice in 80 kilometrov oddaljen Saly. Uvodna slovesnost za igre bo potekala drevi v Diamniadiu.

Igre bodo prelomne tudi zaradi ponovne vključenosti ruskih športnikov na tekmovanju pod okriljem Moka. Ti bodo po odločitvi olimpijskega gibanja lahko prvič po ruskem napadu na Ukrajino tekmovali pod lastno zastavo.

Kljub temu pa imajo panožne zveze zadnjo besedo pri tem, kdo od ruskih športnikov lahko nastopi. Skupaj jih bo v Dakarju tako nastopilo 13.

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