Krim OTP Group Mercator je v petem krogu EHF Lige prvakinj slavil zmago proti romunski Bukarešti. Odličen prvi polčas je prinesel prednost, ki so jo v drugem polčasu ljubljanske rokometašice uspele zadržati in se posladkale s prvim evropskim uspehom nove sezone (31:27).

Tekmo so bolje začele domače rokometašice, ki so v šesti minuti povedle s 4:1. Gostje so izid poravnale v 11. minuti, a ritem igre v prvem polčasu so narekovale rokometašice v modrih dresih. Po zadetku Tinkare Kogovšek za 9:7, ob izteku 20. minute tekme, je romunska ekipa morala poseči po minuti odmora, a brez željenega uspeha. Ljubljančanke so vodile že za pet, na glavni odmor pa odšle s prednostjo štirih zadetkov (15:11).

Po nadaljevanju so romunske rokometašice dvakrat zapretile (18:16 in 19:17). Trener Krima Žiga Novak je zato v pravem trenutku posegel po minuti odmora, po kateri so domačinke v 46. minuti znova ušle na pet zadetkov razlike (23:18). Tudi osebna obramba prek celotnega igrišča romunski ekipi ni prinesla uspeha, tigrice so slavile pomembno zmago 31:27.

Žiga Novak je s svojimi varovankami zabeležil prvo evropsko zmago sezone.

Sedem zadetkov je za zmago prispevala Tamara Horaček, štiri Philomena Egger. Tri so dodale Tamara Mavsar, Ana Abina in Anne With Johansen. Pomembno vlogo je imela tudi Maja Vojnovič, ki je zbrala 14 obramb. "Predstava sama pove vse. Prvič v sezoni so se nam stvari poklopile, naš plan je deloval od začetka. Sicer se je že dogajal, ampak smo danes vse naše priložnosti izkoriščali in na ta način uspeli nadzirati tekmo. Smo navdušeni, ker smo dolgo pričakovali to zmago. Samozavest se lahko skrha, dvomi se naselijo, ampak to je dokaz tega, da smo z našim sistemom na pravi poti in da bo to temelj za nadaljevanje," je za uradno spletno stran kluba dejal strateg Ljubljančank Žiga Novak.

Maja Vojnovič

"Zelo, zelo sem ponosna na to ekipo in res sem srečna, da sem njen del. To nam daje odličen občutek, hkrati pa kaže, da kot ekipa zmoremo. Nadaljevali bomo in vsakič dali vse od sebe," je dodala Avstrijka v taboru Krimovk Philomena Egger.