Prvič v Sloveniji, ob robu proge pa zbira množice: 'Želim si le ostati srečen'

Nekdanji zmagovalec relija za svetovno prvenstvo, slednjega je osvojil v letu 2012, in svetovni reli, prvak razreda WRC2 Mads Østberg se je po julijski hudi nesreči vrnil na dirkalno stezo. Za svoj povratek pa si je izbral dirko, na kateri še ni sodeloval, in celo državo, v katero doslej še ni stopil. Ta konec tedna namreč nastopa na MAHLE 12. Rally Nova Gorica.

"Gre za večji dogodek, ki traja več dni. Skoraj kot ERC," je še pred pričetkom prireditve na družbenem omrežju svojim sledilcem povedal 36-letni dirkač ter tako novogoriški reli primerjal z evropskim prvenstvom v reliju. In kaj pravi zdaj, ko je za njim prva hitrostna preizkušnja, sloviti superspecial v središču Nove Gorice? "Občutki so res dobri, uživali smo v prvi hitrostni preizkušnji," je za naš portal povedal Østberg. To seveda ni nič nenavadnega, saj je že po svoji predstavitveni etapi dokazal, da resnično sodi v sam vrh. Po prvem dirkaškem dnevu je namreč z najhitrejšim časom na večerni preizkušnji upravičil svojo startno številko 1. Z romunskim sovoznikom Sergiujem Itujem sta progo prevozila v le dobrih dveh minutah.

A pokazalo se je tudi, da naloga Norvežana vseeno ne bo tako lahka. Za ovratnik mu namreč dihata dve posadki, ki imata v svoji zbirki dosežkov tudi zmagi v Novi Gorici. Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta na novogoriškem reliju zmagala pred dvemi leti, za Østbergom zaostajata le sekundo in šest stotink, na tretjem mestu pa je lanskoletni zmagovalec Madžar Martin Laszlo, ob boku katerega stoji sovoznik Viktor Ban. 'Na dirki je veliko dobrih voznikov in dirkalnikov. Ne bo lahko' Hude konkurence se zaveda tudi Østberg, ki poudarja, da imata prednost že zato, ker sta na tej dirki oba že tekmovala. Kljub temu je zagotovil, da bosta s sovoznikom dala vse od sebe, da premagata tekmece. "Se pa v ekipi zavedamo, da je na dirki veliko dobrih voznikov in tudi veliko dobrih dirkalnikov. Ne bo lahko," je priznal.

Povedal pa je, da si želijo z ekipo v dirki predvsem uživati: "To je za nas najpomembnejše – da ostanemo sproščeni in da uživamo." Opazil pa je tudi, da so slovenske ceste zelo spolzke, "skoraj kot led, tako da se počutim precej domače," se je namuznil.

Na superspecialu sicer ni bilo tako hudo, a za soboto je napovedan dež, zaradi česar je prepričan, da bo drugi dirkaški dan še toliko težji. "Dirkalnik smo pripravili, nanj smo namestili mehkejše gume, tudi sam pa bom vozil previdneje," je povedal ter se pošalil, da se bodo proti takšnim razmeram borili z vklopljenimi brisalci. Pred ceremonialnim startom se je oboževalcu podpisal na norveško zastavo S sovoznikom sta bila medtem presenečena tudi nad številom ljudi, ki so se v Novi Gorici zbrali ob progi superspeciala. Številni so ga ob ograji čakali tudi že v četrtek pred začetkom ceremonialnega starta, a se je Norvežan množici izmuznil tako, da je njegov dirkalnik do prizorišča pripeljala njegova ekipa, s sovoznikom pa sta se nato do njega podala šele v zadnjem trenutku. Kljub temu ga je na poti do vozila ustavilo večje število oboževalcev, ga pozdravilo ali pa mu celo stisnilo roko. Eden od njih je od 36-letnega dirkača dobil celo podpis na norveško zastavo, ki jo je prinesel s seboj. Zdelo se je, da si vsi želijo delček nekdanjega svetovnega prvaka.

Čeprav se je zaradi njegovih trikov, kako se izogniti množici – tudi na registracijo in prevzem potne knjige je prišel le njegov sovoznik, na administrativnem pregledu pa se je prikazal med zadnjimi –, zdel Norvežan nekoliko nedostopen, pa je vtis zagotovo popravil v servisni coni, kjer je nasmejan stopil do oboževalcev, jih pozdravil, se z njimi pogovoril in tudi fotografiral.

"Podpora je res čudovita, cenim jo. Množico sem videl že ob progi, številni pa so prišli tudi v servisno cono," je povedal ter oboževalce povabil, naj ga obiščejo. "Skušal bom govoriti z vsemi, ki pridejo," je zagotovil. Dirkač, ki je za volan relija prvič sedel že pred 20 leti, ko je imel le 16 let, je v svoji karieri dosegel že skoraj vse pomembne mejnike. A kljub temu ostaja skromen. Za prihodnost si tako želi le, da bi bil srečen: "Srečo sem že našel, a želim si, da bi se ta nadaljevala."