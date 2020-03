PSG premagal Zagreb in osrečil Celjane, ki nadaljujejo evropsko pot

Parižani so v domači dvorani upravičili vlogo favorita in hrvaškega predstavnika premagali s 37:26. Tako je Zagreb ostal na sedmem mestu v skupini s petimi točkami, Celje pa jih je na šestem, ki je še vodilo v osmino finala, zbralo šest.

Neposredno v četrtfinale se je iz skupine A sicer prebila Barcelona Jureta Dolenca, ki je na 14 tekmah doživela vsega en poraz. V osmino finala pa so se iz te skupine poleg Celja uvrstili PSG, Pick Szeged Deana Bombača, Maria Šoštariča, Nika Henigmana in Mateja Gabra, Flensburg in Aalborg.

V skupini B pa je prvo mesto in s tem vstop v četrtfinale dobil Kiel Mihe Zarabca, osmino finala pa so si priigrali Veszprem Dragana Gajića, Gašperja Marguča,Blaža Blagotinška inBoruta Mačkovška, KielceBlaža Janca, Montpellier, Porto ter Vardar Domna Pelka Sikoška in Staša Skubeta.

Dva kluba sta se v osmino finala prebila še iz kvalifikacij, in sicer Wisla Plock Igorja Zabića in Žige Mlakarja ter Dinamo Bukarešta.

Prve tekme osmine finala bodo med 18. in 22. marcem, povratne pa med 25. in 29. marcem. Pari so Wisla Plock - Veszprem, Vardar - Pick Szeged, PSG - Dinamo Bukarešta, Celje Pivovarna Laško - Vive Kielce, Porto - Flensburg in Aalborg - Montpellier.

Četrtfinale bo 25. in 26. aprila ter 2. in 3. maja, finalni turnir pa bo 30. in 31. maja.