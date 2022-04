'Punce si zaslužijo bučno navijaško podporo'

V slovenskem taboru pa izpostavljajo, da bo v nedeljo v Stožicah na igrišču stal najboljši Krim. Ljubljanske rokometašice so skupinski del Lige prvakinj končale na šestem mestu z vsega tremi zmagami ob 11 porazih, medtem ko je Kristiansand slavil desetkrat in štirikrat izgubil. Krimovke so kljub nekoliko slabšemu izhodišču napredovale v osmino finala in tam izločile madžarski Ferencvaros s skupnim izidom 55:52. Norvežanke so bile po drugem mestu v skupinskem delu proste. "Že za prejšnjo tekmo proti Madžarkam sem rekla, da gre za tekmo leta, a glej ga zlomka, tale prihajajoča z Norvežankami prevzema vlogo tekme leta, saj gre res za spektakel brez primere, v goste prihaja aktualni evropski prvak. Vipers je zares odlična ekipa, ki zahteva maksimalno pozornost in pripravo. Glede na vse prihaja v vlogi favorita," sporoča direktorica kluba Deja Ivanović, ki v isti sapi poudarja, da imajo tudi v taboru Krima svoje načrte. "Vse minule tekme so pozabljene in niso pomembne. Tudi porazi iz preteklosti proti Vipersu niso pomembni. Pred nami je novo dejanje in upajmo na drugačen razplet. Obeta se vrhunska tekma, na katero se temeljito pripravljamo. Naša ekipa je po igralskih osvežitvah v precej boljšem stanju in pripravljena na največje izzive," je prepričana nekdanja dolgoletna igralka Krima, ki je v karieri kar dvakrat splezala na evropski vrh. Obakrat s Krimom. "Punce si zaslužijo bučno podporo v Stožicah. Obeta se spektakel in pozivam vse ljubitelje rokometa, da nas pridejo podpret v čim večjem številu. Mi obljubljamo, da se bomo borili do zadnjega atoma moči. Želimo, da se o potniku na Fina Fouru odloča na Norveškem, zato napadamo aktiven rezultat," je zaključila Deja Ivanović.