Putin o drakonski kazni: Gre za politična ozadja, ki nimajo nič z olimpijskim gibanjem

Uradna Moskva bo skrbno proučila vse pravne okoliščine tega primera, lotili se jih bodo strokovnjaki za to področje in pravniki. Že v tem trenutku pa je mogoče napovedati, je dejal Putin, da ima Rusija vse razloge, da vloži pritožbo na Cas. Vladimir Putin se je na najnovejše dogajanje, povezano z ruskim športom, odzval ob robu vrha normandijske četverice v Parizu.

Predsednik Rusije je prepričan, da se odločitev Wade ne nanaša na ruski olimpijski komite v celoti, ampak zajema zgolj vprašanje neskladnosti položaja Ruske protidopinške agencije (Rusada). Če ruski olimpijski komite ni pod vprašanjem, v tem primeru seveda lahko ruski športniki na mednarodnih tekmovanjih nastopajo pod rusko zastavo, je še prepričan Putin. "Po mojem mnenju je glavna stvar in zdi se mi, da se vsi strinjajo s tem, da bi morala biti vsaka kazen, kar velja že od časov rimskega prava, individualna in temeljiti na tem, kar je storil ta posameznik. Kazen ne more biti kolektivna in vplivati na ljudi, ki nimajo nobene zveze z določenimi kršitvami," je pojasnil ruski predsednik. "Mislim, da tudi strokovnjaki Wade to razumejo. Če nekateri od njih sprejemajo takšne odločitve o kolektivnem kaznovanju, se mi zdi, da obstajajo razlogi, da verjamemo, da za tem ne stoji skrb za čist svetovni šport, temveč gre za politična ozadja, ki nimajo prav ničesar opraviti z interesi športa in olimpijskega gibanja," je opozoril Putin, ki je odločitev protidopinške organizacije označil za politično motivirano.