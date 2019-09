Quintana še verjame v zmago: Bili smo že v slabših položajih

"Kronometri nam niso pisani na kožo, toda to vemo že s preteklih dirk in še vedno lahko zmagamo," je po slabem kronometru povedal Nairo Quintana . "Bil sem kar slab. Iskreno povedano nisem imel dobrih občutkov. Bilo je zelo težko. Primož je bilo zelo dober in mi smo izgubili veliko časa," besede Quintane še prenaša Eurosport.

Slovenski as Primož Rogličvodi v skupni razvrstitvi z minuto in 52 sekundami prednosti pred Alejandrom Valverdejem, sicer članom iste ekipe kot Quintana - Movistar. "Lepo je biti v majici vodilnega. Upam, da jo bomo tokrat zadržali vse do konca v Madridu," je bil jasen Roglič, nanašajoč se na neuspelo branjenje rožnate majice na letošnjem Giru, kjer se je na koncu zaradi težav z zdravjem moral zadovoljiti s tretjim mestom. "Prednosti ni nikoli preveč. Na začetku Vuelte nismo imeli sreče, toda sem v dobrem položaju in veselim se dni, ki prihajajo," je še dodal Roglič. V dobrem položaju je tudi Tadej Pogačar, ki po torkovem kronometru drži peto mesto v skupnem seštevku.