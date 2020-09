Quintana o preiskavi zaradi dopinga: Zasegli so mi vitaminske dodatke, ki so bili popolnoma zakoniti

Uslužbenci Urada za okolje in zdravje so pred dnevi po končani 17. etapi dirke po Franciji na Col de la Loze preiskali njegovo hotelsko sobo v mestu Les Alluesv v bližini Meribela, kjer so bivali kolesarji ekipe Arkea in njihovo spremstvo. V preiskavi so se obNairu Quintani znašli še njegov bratDayer in pomočnikWinner Anacona. Kot je poročal kolesarski novičarski portal cyclingnews.com, so preiskovalci našli "100 ml fiziološke raztopine in injekcijsko opremo". Pozneje istega dne se je pojavila novica, da je policija dvema članoma osebja ekipe – maserju/pomočniku in zdravniku – odvzela prostost. Državna tožilka Dominique Laurensse je po poročanju portala sklicevala na "odkritje številnih zdravstvenih izdelkov, vključno z zdravili ... in zlasti na metodo, ki bi jo lahko opredelili kot doping". Svoje videnje dogajanja je v izjavi za javnost, ki jo je objavil na družbenih omrežjih, predstavil tudi 30-letni Quintana. "Zasegli so mi vitaminske dodatke, ki so bili popolnoma zakoniti, čeprav francoskim oblastem morda niso bili znani. To je glavni razlog, da je bil potreben čas za razjasnitev vsega, kar se je zgodilo."