Quintani operirali obe koleni

Kolumbijskemu kolesarju Nairu Quintani so v francoskem Lyonu operirali obe koleni. Kirurška posega sta bila lažje narave, tako da bo tekmovalec ekipe Arkea-Samsic lahko hitro začel rehabilitacijo in priprave na naslednjo sezono. Letošnjo je zaradi poškodbe na dirki po Franciji predčasno končal. Sprva so sumili, da so poškodbe težje, a izkazalo je, da ima kolesar v obeh kolenih počen hrustanec.

icon-expand Nairo Quintana FOTO: AP "Po nekaj dnevih odmora bom lahko začel rehabilitacijo. Ne bom dolgo brez kolesa, prepričan sem, da se bom dobro pripravil za naslednjo sezono in bil v njej močan. Verjamem, da bo leto 2021 leto uspehov," je cyclignews.com citiral nekdanjega zmagovalca Gira in Vuelte Nairu Quintani, ki se bo naslednji teden vrnil domov, kjer bo preživel zimo. Quintana se je poškodoval med odmorom zaradi pandemije koronavirusne bolezni. V Kolumbiji ga je zbil tovornjak, potem ko je bilo videti, da je poškodbe zacelil, so se začele bolečine v kolenu. Zaradi njih je odstopil z dirke Criterium du Dauphine. V 13. etapi Toura je še enkrat padel, kot sam pravi, od takrat ni več mogel računati na dobro uvrstitev. Nekaj dni pozneje je prišel v središče pozornosti še zaradi dopinške preiskave, a je sam očitke zavrnil.