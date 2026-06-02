Račun brez 'pivovarja'

Verjetno se le še redki spomnite začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko smo po vsej bivši državi stiskali pesti za Slovan. Proti Magdeburgu v finalu, recimo ji, Lige prvakov. Ko je bilo vsem jasno, da je za končno zmago potrebno opraviti več kot vse, kar zmorejo velemojstri na igrišču. Ni šlo, a smo bili vsi s Slovanom, tudi Celje, od koder sta se v Ljubljano preselila virtuoza Miha in Vlado Bojović. Nismo ju označili za izdajalca rokometne prestolnice Slovenije, nista bila osovražena, prav nasprotno. Bila sta ponos športnega Celja. Podobno smo živeli z Metaloplastiko, ki je bila nekaj let kasneje pojem rokometa v Evropi. Ko so nekaj pomenili 'vzhodnjaki' s poljskim Wybrzežejem, praško Duklo, romunsko Steauo, moskovskim CSKA-jem ... Takrat nihče ni upal niti pomisliti, da bi jo v Jugoslaviji skušali na kakršen koli način onemogočati. Pa so jo premagovali, ko je bila nepripravljena, preveč sproščena, ohola, naduta... In prav je tako! V takšno vlogo so se, kdo ve zakaj, najbrž nahujskani od nekoga, vživeli rokometaši Slovana, zlasti pred finalom državnega prvenstva. Še enkrat: zakaj? To je vprašanje za rokometne strokovnjake in analitike, najbrž pa je odgovor na dlani. Pristop je bil pač napačen, pa če bo to kdo priznal ali ne.

Šampionski dvojec iz Celja: Andraž Makuc (levo), ki bo v novi sezoni igral v Romuniji, in trener Klemen Luzar (desno). FOTO: Damjan Žibert

Luzar dokazal, da se dá tudi drugače

Spomnim se obdobja rokometne krize v celjskih zlatih časih, ki so jo 'za zeleno mizo' izkoristile Prule in postale državni prvak. S tem so izzvale obup v Celju, tako daleč je šlo, da so se 'pivovarji' obrnili k podcenjeni domači stroki. Miro Požun je bil na grobo označen kot nekakšen pajac, a je sestavil in motiviral ekipo, ki je pokorila Evropo. Danes, ob denarju, ki ga premorejo pokrovitelji v celjsko rokometno zgodbo, je kaj podobnega nemogoče. Se je pa izšlo v domačih dvoranah, spet s podcenjenim trenerjem, ki se ne more primerjati s poražencem v finalu državnega prvenstva. Ampak Klemen Luzar je dokazal, da je mogoče tudi z mirnostjo, preudarnostjo, predvsem pa strokovno analizo in temu primernim pristopom opraviti nalogo za najvišjo oceno. Brez robantenja, pritiskov, ki so redni spremljevalec predvsem rokometnih 'obigriščnih' dogodkov, kriljenja z rokami, provokacij... Morda je inovator. Nekdo, ki je odgovornim v vrhu rokometnih organizacij pokazal pot, ki naj bi v prihodnje vodila k uspehom. Predvsem pa k boljši prepoznavnosti in razumevanju pravil športne panoge, ki potrebuje svežino in kulturo ter plemenitost, ki so jo prikazali celjski mladci na čelu z izkušenim Žigo Mlakarjem.

V Celju niso pozabili na izjemne predstave Uroša Zormana, s katerimi je prispeval levji delež k enemu največjih uspehov v zgodovini slovenskega športa. FOTO: Luka Kotnik

V Celju ne pozabljamo ...