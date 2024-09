'Rad imam višji tempo, večjo hitrost. Tu smo si lahko vedno dali duška'

Že pred desetletjem se je udeležil novogoriškega relija, ki je takrat v svoji tretji izvedbi prvič štel tudi za točke državnega prvenstva. Od takrat mu je ostal zvest, dirka pa je medtem postala ena izmed njegovih najljubših. "Za slovenske razmere ima relativno dobre ceste in zato si lahko privoščimo večje hitrosti. Tu si lahko vedno damo duška," je dejal slovenski dirkač Aleš Zrinski. Upa, da bosta lahko s sovoznikom tudi tokrat ponovila lanski uspeh, ko sta se v državnem prvenstvu prebila na stopničke.

OGLAS

Aleš Zrinski je eden izmed tistih dirkačev, ki so ostali zvesti udeleženci novogoriškega relija. Že pred desetletjem se je tako udeležil takrat tretjega relijva v Novi Gorici, ki je leta 2014 prvič štel tudi za točke državnega prvenstva. "Veliko se je spremenilo od takrat," prizna dirkač, ki na letošnji prireditvi s sovoznikom Rokom Vidmarjem tekmuje od startno številko 8.

Na tretjem novogoriškem reliju so prijavljene posadke vozile hitrostne preizkušnje, ki jih poznamo še danes - Banjšice, Morsko in Ravnica. Po vseh treh "brzincih" so se spustile trikrat, skupna dolžina relija pa je takrat merila 77 kilometrov. Letošnji je s 151 kilometri skoraj dvakrat daljši, prav tako pa ima kar sedem različnih hitrostnih preizkušenj.

Najboljše tri posadke v državnem prvenstvu MAHLE 11. Rally Nova Gorica FOTO: Uroš Modlic icon-expand

Zrinski se pred zadnjim dnem tekmovanja v skupnem seštevku uvršča na 13. mesto, v razvrstitvi za državno prvenstvo pa na osmo. A njegov cilj je jasen - lani je v državnem prvenstvu osvojil stopničke in želi si jih tudi letos. "Če bi to ponovila, bi bilo res odlično," je dejal za naš portal. Upa pa tudi na boj z Darkom Peljhanom, Mitjo Klemenčičem ter drugimi v kategoriji masters. 'Na novogoriškem reliju smo si lahko vedno dali duška' Pred njim pa je tudi "najtežja" hitrostna preizkušnja: "Zame najtežja je zagotovo HP Ročinj. Sploh za nas, ki smo doma bolj z urbanih središč in se v službo običajno vozimo po večpasovnicah. Ne treniramo namreč tako pogosto na takšnih cestah, zavitih in s prepadi."

Aleš Zrinski in Rok Vidmar na 11. reliju Nova Gorica FOTO: Ervin Čurlič icon-expand

Med tistimi preizkušnjami, ki so mu bolj pri srcu, pa je Zrinski poleg Banjšic, za katere je značilna visoka hitrost dirkalnikov, omenil še HP Renče. "Ta je precej hitra, razgibana in lepa hitrostna preizkušnja," je povedal. Dejal je namreč, da se sam uvršča med tiste dirkače, ki na "brzincih" radi pritisnejo na plin.

Kaj pa ga že toliko let znova in znova vrača v Novo Gorico? Priznava, da mu je prav novogoriški reli eden izmed ljubših prav zaradi relativno lepih cest, ki omogočajo večje hitrosti: "Asfalt dobro drži in zato lahko voziš višji tempo. Ne maram dirk, kjer morem biti neprestano previden in paziri, kje drsi, kje ne. Na novogoriškem reliju pa smo si lahko vedno dali duška."

Aleš Zrinski in Rok Vidmar na MAHLE 12. Rally Nova Gorica FOTO: Ervin Kordič Rojc icon-expand

Visoke obrate predvsem na Banjšicah je sicer v soboto popoldan onemogočilo slabo vreme - organizatorji so morali namreč zaradi nalivov s sodro in močnega vetra popoldansko hitrostno preizkušnjo na Banjšicah odpovedati -, a dirjanje dirkalnikov so lahko obiskovalci lahko opazovali vsaj dopoldan. Takrat je na HP4 Banjšice najvišjo povprečno hitrost - skoraj 105 kilometrov na uro - dosegel Rok Turk, ki se po trenutnem skupnem seštevku uvršča v sam vrh dirke.

Zrinski je medtem po "brzincu" drvel s povprečno hitrostjo dobrih 98 kilometrov na uro. Upa, da bo vsaj nedelja ostala suha. Kako se je reli spremenil v desetih letih? Leta 2014 je Zrinski na novogoriškem reliju tekmoval z dirkalnikom BMW M3. Takrat dober dirkalnik, s katerim se je takrat običajno uvrstil med peto in deseti mesto, je danes, pravi sogovornik, veliko manj uspešen. "Danes s podobnim dirkalnikom tekmuje Jaka Valant, a pod številko 54. To veliko pove," je pojasnil.

Ocenil je, da se je v desetih letih zgodil kvaliteten preskok tako pri slovenskih voznikih kot na področju voznega parka: "Pred desetletjem se je zmagovalo z avtomobili precej nižjih kategorij. Vse gre naprej, vse se razvija in čedalje težje je."