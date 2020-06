Rađa v bran Noletu: Neverjetna količina gnojnice se zliva po Novaku

"Neverjetna količina gnojnice se zliva po Novaku te dni. Tekmovanje, ki ga bodo še bolj podrekali. Človek je naredil vse, da pomaga nam Hrvatom, da se spromoviramo in da poskušamo rešiti vsaj del sezone. Ali je to bila napaka? Da, seveda je bila. A v prvi vrsti Dimitrova, organizacije in šele nato ostalih udeležencev," je Novaku v bran stopil nekdanji košarkar Dino Rađa . "Za primerjavo si oglejte kavarne, nočne klube ob vikendih, tekme, sprehajališča, javni prevoz itd. A seveda podlaga za s**t nista Ante in Mate. Zato pa udrihajte po Novaku z vsemi topovi. In človek je tvegal svoje zdravje, da nam nekaj pripravi. O sestrah iz Đakova le nekaj stavkov, pa je stanje tam dvakrat slabše. Pa da ne nadaljujem," je zapisal Rađa na Faceboook profilu.

Hrvaški košarkar, ki je med leti 1993 in 1997 branil barve Bostona, je dejal, da ne vidi potrebe, da se organizatorja turnirja tako kritizira, da pa lahko to služi kot nadaljnje opozorilo. "To, kar se je zgodilo, služi kot opozorilo, da je virus med nami in da ga je treba jemati resno, saj smo se vsi skupaj preveč sprostili. Spotoma smo videli, da ne glede na status in vsi lahko podležemo virusu in da se moramo bolje držati navodil. Bodite zdravi in veseli," je zaključil Splitčan.

Prvi se je med turnirjem v Zadru s pozitivnim testom iz Monaka javil Grigor Dimitrov(v Zadru je odigral le eno tekmo, nato odšel domov zaradi slabega počutja), nato so sledile še pozitivne okužbe Borne Čorića, Christiana Groha in Marca Panichija, v torek pa sta okužbo potrdila tudi Novak in Jelena Đoković ter voditeljica hrvaške HTV Mirna Zidarić.