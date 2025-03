Radičević: Ko smo prava ekipa, lahko igramo proti vsakomur

Rokometašice Krima Mercatorja so na zadnjih tekmah skupinskega dela Lige prvakinj dvignile rezultatsko krivuljo. Po sedmih zaporednih porazih so črni niz prekinile z zmago proti Glorii Bistriti, sledil je remi proti danskemu Nyköbingu, v soboto pa so ugnale še hrvaško Podravko. Jovanka Radičević poudarja, da so si Ljubljančanke povrnile prepotrebno samozavest. Z zmago so si zagotovile četrto mesto v skupini A in dodatne kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale, v katerih se bodo pomerile z nemškim Ludwigsburgom.

Krim - Podravka FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Rokometašice Krima so na zadnjih treh tekmah Lige prvakinj ostale neporažene. V zadnjem krogu pred izločilnimi boji so Podravko ugnale s 30:29. "Ko smo prava ekipa, lahko igramo proti vsakomur. Veseli me, da smo dočakale zmago prav v tem zadnjem trenutku, saj je za nami res turbulentno obdobje, polno porazov. To zmago smo potrebovale, da se okrepi naša samozavest in da mirno pričakamo izločilne boje," je po tekmi s hrvaško zasedbo dejala krilna igralka Krima, Jovanka Radičević.

Ob tem je dodala: "Z dobrim napadom lahko zmagaš tekmo, toda za naslove je potrebna vrhunska obramba na čelu z vratarko. Naša obramba nam je dala zagon, v trenutku, ko se je Podravka približevala, nismo popustile."

Za nekoliko grenak priokus je poskrbela poškodba kolena Tamare Horaček, ki so jo že v prvem polčasu v solzah odnesli z igrišča. "Na začetku smo izgubile Tamaro Horaček, ki se je poškodovala, ampak to je šport – kolikor je lep, toliko je tudi surov. To so preprosto nepredvidljive situacije, ob katerih ne moreš biti miren, a verjamem, da nas bo to še bolj povezalo. Na koncu smo odigrale zanjo," pravi Radičevićeva.

Črnogorka, ki je moštvu iz Koprivnice nasula devet zadetkov, je bila izbrana za najboljšo posameznico obračuna. "Vedno sem bila igralka, ki najbolje igra, ko teče voda v grlo. Tekme, ki prinašajo več pritiska, so mi najbolj pri srcu in me dodatno motivirajo. Zame je to 21. sezona v Ligi prvakinj. Izkušnje imajo svojo prednost, prinesle so mi mirno glavo v stresnih momentih," je povedala rokometašica Krima, ki si z Ljubljančankami želi osvojiti evropski naslov.