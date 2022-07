Radodaren Đoković kariero mladega srbskega talenta popolnoma podpira

Eden najbolj obetavnih srbskih igralcev tenisa Hamad Međedović je nedavno osvojil prvi turnir v svoji karieri. Po zmagi na Challengerju v Luedenscheidu je njegov oče razkril, da njegovi uspehi verjetno ne bi bili mogoči brez finančne, čustvene in družbene pomoči zmagovalca 21 turnirjev velike četverice Novaka Đokovića: "Hvala bogu obstajajo ljudje, katerim denar ni vse."

"Spomnim se drugega pogovora, ki sem ga imel z Novakom Đokovićem. Takrat sva z njim konkretno govorila o naslednjih korakih v Hamadovi karieri. Iskreno vam povem, da sem se po tem pogovoru uščipnil, ker sem se hotel prepričati, da se je res zgodil. On mi je predlagal, kako naj delamo s Hamadom, in spomnim se, da sem mu rekel: "Nole, oprosti, ampak to je drago." On je nadaljeval in mi predlagal trenerja. Govoril je, kako bomo nadaljevali, in dodal: "Hamad mora samo trenirati, za ostalo bom poskrbel jaz." Znova sem ga opozoril, da to ne bo poceni," je pogovor s srbskim Sportalom začel Eldin Međedović, oče 18-letnega Hamada Međedovića, ki je med nedavnim Wimbledonom osvojil prvi profesionalni turnir v svoji profesionalni karieri.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tisti dan, ko je mlajši Međedović dvignil majhen pokal v Nemčiji, je Novak Đoković na poti do svojega sedmega naslova v Wimbledonu v četrtem krogu premagal Nizozemca Tima van Rijthovena. Kljub temu je zvezdnik našel čas, da svojemu rojaku pošlje sporočilo. "Po osvojitvi Challengerja sem pogledal svoj mobilni telefon in videl, da mi je prvo sporočilo poslal prav on. Posnel je minuto dolg posnetek in mi čestital. On je takšen. Legenda. Vedno je dostopen, lahko ga prosiš za nasvet, ker ti želi pomagati in te poslušati," je svoj odnos z nekdanjo številko ena svetovnega tenisa opisal mladenič, ki večino svojih treningov opravi v teniškem centru Novaka Đokovića v Beogradu. Potrdil je tudi, da se je z Đokovićem družil in z njim treniral pred njegovim odhodom v London.

icon-expand Sedemkratni zmagovalec Wimbledona Novak Đoković je med letošnjimi nastopi v Londonu kljub natrpanemu urniku našel čas za sporočilo svojemu varovancu Hamadu Međedoviću.

"(Hamad) je res čutil manjši pritisk. Kliče te najboljši na svetu. Pred srečanjem z Noletom je čutil tremo. Kljub temu je Novak, hvala bogu, našel način, da mu pristopi. Prisoten sem bil, ko sta se srečala in mu je Novak rekel: "Kje si Medo? Kje si Hame?" Potem ga je objel in povabil na košarkarsko igrišče," je odnos Đokovića z njegovim sinom opisal oče Eldin.

Hamad Međedović ni edini mladi up srbskega tenisa, ki ga Novak Đoković podpira na poti do uspešne profesionalne kariere. Že nekaj časa je znana zgodba 14-letnega Miahjla Topića, čigar kariero že od samega začetka podpira srbski zvezdnik. Enako velja za 16-letnega Marka Maksimovića.

Potrdil je, da je Đoković v letu 2021 plačal vse stroške, s katerimi se je Hamad srečal med dolgo in naporno sezono v kateri je vstopil v profesionalni tenis. "Vse trenerje, vsa potovanja, hotele, letalske karte, fizioterapevta, maserje in priprave na katerih sta bila skupaj, za vse skupaj nismo mi dali niti enega dinarja. Ta denar v svetu tenisa ni majhen, saj je zares visoka vsota. Hvala bogu obstajajo ljudje katerim denar ni vse in na vse gledajo s človeškega vidika," je pomoč, ki jo njegovemu sinu nudi Đoković opisal Eldin.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke