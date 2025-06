Radovljica s fantastično povratno tekmo prvič med rokometno elito

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rokometaši iz Radovljice so si prek kvalifikacijskih tekem proti Kopru izborili mesto v elitni Ligi NLB v sezoni 2025/26. Gorenjska zasedba je pred dobrim tednom dni v Kopru izgubila z 29:33 (17:18), na povratni domači tekmi pa je zmagala s 40:33 (22:18). Koprska ekipa je izgubila prvoligaški status. Povratno tekmo je resda začela s prednostjo štirih golov, a je v končnici prvega polčasa že zaostala za pet (16:21).

V drugi polovici tekme je njihov primanjkljaj narasel že na -7 (24:31). Izbranci gostujočega trenerja Uroša Rapotca so v 54. minuti znižali na 30:34, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so se zbrali tudi varovanci domačega trenerja Jake Kešeta in gostom primazali bolečo zaušnico.

V gorenjski ekipi je blestel Žan Debelak, ki je dosegel kar 15 golov, Drejc Polančec pa je za odmevno zmago prispeval šest zadetkov. V primorski ekipi sta bila najbolj učinkovita Giacomo Hrovatin s sedmimi in Denis Konjevič s petimi goli.