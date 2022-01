Nadal: Srečen, a obenem povsem uničen. To je moj duh, boril sem se do konca

Rafael Nadal se je z epskim povratkom v finalu OP Avstralije proti Rusu Danilu Medvedjevu dokopal do svojega 21. grand slama, s čimer je zdaj na vrhu lestvice teniških igralcev z največ osvojenimi grand slami. "Niti ne vem, kaj naj rečem. Zame je to le neverjetno. Pred enim mesecem in pol nisem vedel, ali bom lahko spet igral tenis. Danes sem tukaj in imam lovoriko," je dejal po obračunu, ki je trajal pet ur in 24 minut.

"Ne veste, kako sem se boril, da sem spet tukaj. Od vas sem dobil zares izjemno podporo, hvala za ljubezen in podporo," je v prvem nagovoru v areni Roda Laverja dejal 35-letni Rafael Nadal. "Pred enim mesecem in pol sem pomislil, da je to mogoče moj zadnji OP Avstralije, toda s to energijo, ki ste mi jo v teh tednih dali, imam precej motivacije, da še nadaljujem. Obljubim, da se bom še trudil, da se vrnem naslednje leto," je dodal Majorčan.

icon-expand Rafael Nadal FOTO: AP

Rafael Nadal je v finalu OP Avstralije proti Danilu Medvedjevu, ki je zanimivo 21. grand slam preprečil Novaku Đokoviću na lanskem OP ZDA v New Yorku, zaostajal že z 0:2 v nizih, še posebej boleč pa je bil za Španca drugi niz, v katerem je že imel žogico za izenačenje na 1:1 v nizih, a je ni izkoristil. Zdelo se je, da mora Rus le še zaključiti delo, a je Nadal zaigral nekoliko bolje in pritisnil na plin, Medvedjeva pa so malce izdale noge. "Ne morem povedati, kako zadovoljen sem in kako poseben občutek je to, a obenem sem povsem uničen. Ne morem verjeti, da sem tako pristopil k dvoboju po tem, kar sem prestal v zadnjih mesecih. A to je moj duh, boril sem se do konca. Malce mi je žal za Danila, a danes sem se res boril in mislim, da sem naredil dovolj, da imam zdaj to lovoriko s seboj," je kasneje poudaril v pogovoru za Eurosport.

Španec je v petem nizu pri vodstvu s 5:4 prvič serviral za zmago, a so ga izdali živci, kot je sam povedal po dvoboju, Medvedjevu je z 'breakom' uspelo izenačiti na 5:5. Priznal je, da je pomislil, da bo spet izgubil, potem ko je vodil z 'breakom' prednosti v zadnjem nizu. To se mu je namreč že zgodilo leta 2012 in 2017 proti Đokoviću in Rogerju Federerju. "Moram biti iskren: rekel sem si, f*k, spet bom izgubil, tako kot tisti dve leti. Bil sem živčen, naredil sem dvojno in nevsiljeno napako, a nato sem si rekel, da se moram ne glede na končni izid boriti do konca, da se ne smem predati, sicer si tega ne bom oprostil. Malo sem imel tudi sreče, nato pa sem odigral odlično zadnjo igro," je zaključil Španec.

icon-link Statistika finala OP Avstralije FOTO: Sofascore.com