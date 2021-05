Nadal izpadel v Madridu, Zverev po dveh nizih boja v polfinale

Potem ko se je zdelo, da ima Rafael Nadal po izpadu v zadnjem času 'vročega' Stefanosa Cicipasa prosto pot do nove lovorike v njemu tako zelo ljubem Madridu, mu je načrte v četrtfinalu prekrižal Nemec Alexander Zverev . Ta očitno postaja strup za Španca: potem ko je Nemec izgubil uvodnih pet dvobojev z Nadalom, pa je zdaj slavil še tretjič zapored. In še tretjič brez izgubljenega niza. Prvič pa je peščenega kralja premagal na peščeni podlagi. Resda pa v Madridu, ki Nadalu zaradi višje nadmorske višine daleč najmanj ustreza od vseh preostalih v karavani. Majorčan tako na mastersu v Madridu ostaja pri petih lovorikah (2005, 2010, 2013, 2014 in 2017).

V polfinalu se bo Zverev pomeril s tretjim nosilcem Dominicom Thiemom, ki je v četrtfinalu po treh nizih ugnal Američana Johna Isnerja. Povratnik na turneji po nekoliko daljši odsotnosti je slavil po slabih dveh urah igre, in sicer z izidom 3:6, 6:3 in 6:4.

Rafael Nadal je obračun proti skoraj 11 let mlajšemu Nemcu začel odlično: prvi je uspel zlomiti nasprotnika in povedel s 4:2, nato pa je sledil razpad sistema pri Špancu: Zverev je namreč dobil naslednje štiri igre in osvojil prvi niz z izidom 6:4. V drugem je samozavestni Nemec odlično serviral, Nadalu ni ponudil niti ene same priložnosti za 'break', sam se je do odvzema začetnega udarca Špancu dokopal v peti igri, v deseti pa suvereno odserviral za veliko in sladko zmago nad peščenim kraljem. Ta je tako na pesku izgubil še drugič v tej sezoni, pred tremi tedni je bil prav tako v četrtfinalu turnirja v Monaku usoden Rus Andrej Rubljov. Je pa peščeni kralj letos že dvignil eno lovoriko, in sicer turnirja v Barceloni.

ATP masters Madrid, četrtfinale:

Rafael Nadal (Špa/1)–Alexander Zverev(Nem/5) 4:6, 4:6;

Dominic Thiem (Avt/3) – John Isner (ZDA)3:6, 6:3, 6:4.