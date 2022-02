Nadal: Mislim, da 21 grand slamov ne bo dovolj

"Vsako leto se turnir zame začne znova in ga nisem osvojil. Nikoli nisem imel neizmernih ambicij. Kar me motivira, je to, da mi je všeč početi to, kar počnem. Ko sem dobro, mi je všeč trenirati in tekmovati, v tem uživam. To počnem celo življenje, vem, da ima to rok trajanja, to ne traja za zmeraj. Dokler bom imel sposobnost, da še naprej uživam, je to moj glavni motiv. Zagon je ves ta proces in to, da pri mojih letih tekmujem na največjih stadionih proti najboljšim, me zelo motivira," je razložil ganjeni Nadal.

Po zmagi v Melbournu je Nadalu v garderobi čestital tudi legendarni avstralski teniški igralec Rod Laver, po katerem se tudi imenuje osrednje melbournsko igrišče. "Gre za zgodovinsko osebnost, mnogi ga imajo za najboljšega vseh časov. Imam dober odnos z njim, velikokrat sva se srečala in še vedno je zelo vpet v tenis, vedno je zraven. Govorila sva malce o tekmi in čestital mi je," je posnetek, ki je obkrožil svet družabnih medijev, pokomentiral Nadal.

"Avstralija je vedno zelo čustvena, tu sem največ pretrpel v svoji karieri. Zdaj vidim tu veliko več, še naprej se vidim, da bom igral, to je ena velika injekcija samozavesti za nadaljevanje," je zaključil 35-letnik. Ta bo po osvojenem turnirju v Melbournu, v kolikor bo ostal zdrav, glavni favorit za zmago tudi na prihajajočem grand slamu, tj. Roland Garrosu.