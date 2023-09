Rafael Nadal naj bi se vrnil v Avstraliji

"Rafael je v redu, še vedno okreva. Okrevanje poteka po načrtih in za zdaj ni nobenih težav. Rafa trenira na igriščih svoje akademije na Majorki in čaka na začetek naslednje sezone. Če bo šlo vse tako, kot načrtujemo, bi se moral vrniti na igrišče na OP Avstralije 2024. To je tudi njegova želja," je poudaril Toni Nadal.

Gre za ambiciozen športni cilj, ocenjujejo mediji, saj se je v zadnjih mesecih špekuliralo o možnosti, da bi Rafael Nadal prihodnje leto odigral le Roland Garros – njegov najljubši turnir – in olimpijske igre v Parizu 2024.

Nadal je v karieri osvojil 22 turnirjev za grand slam.