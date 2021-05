Obračun gladiatorjev v Rimu pripadel Nadalu, Nole na pesku padel petič zapored

Španski teniški igralec Rafael Nadal je zmagovalec ATP mastersa v Rimu. V velikem finalu je Majorčan v fantastičnem obračunu premagal prvega igralca sveta Novaka Đokovića (7:5, 1:6, 6:3) in s tem še enkrat več potrdil sloves peščenega kralja. To je bil še neverjetni 57. medsebojni obračun dveh teniških legend, ki sta zaznamovala zadnje desetletje svetovnega tenisa. Zdaj Nole vodi 'le' še z 29:28. Za Nadala je to bila sicer še peta zaporedna zmaga nad Srbom na peščenih podlagah.

"Bil sem srečen kar nekajkrat, še posebej proti Shapovalovu. Nato pa sem igral dobro, našel sem pravo igro, mislim, da mi je uspel dober turnir. Imeti to lovoriko v Rimu desetič v svojih rokah, je nekaj nepredstavljivega. Toda zgodilo se je. Zelo sem srečen, da je temu tako," je takoj po dvoboju povedal Rafael Nadal. Finalni obračun – težko pričakovano poslastico v Rimu – je bolje pričel Novak Đoković, ki je že v drugi igri zlomil Nadalov servis in se tako dokopal do zgodnjega vodstva z 2:0. A Majorčan ni dovolil, da bi Beograjčan – temu so na roko šle nekoliko bolj hladne in vlažne razmere na osrednjem igrišču Fora Italica – potrdil 'break'. Hitro je vrnil Srbu milo za drago in izenačil na 2:2. V sedmi igri je v izjemnem sprintu Nadal prišel do 'break' žogice, pri tem pa v drsečem startu grdo padel in zdrsnil ob slabo pripravljeno stransko črto. Ob tem je grdo padel, koleno je malce klecnilo, a vendarle je sicer na sodnika izjemno besni in rahlo okrvavljeni Nadal dvoboj lahko nadaljeval.

icon-expand Rafael Nadal je takole padel v prvem nizu FOTO: AP

Đoković je nato v naslednji izjemni točki rešil Nadalovo 'break' žogico, nato pa z odličnim 'backhandom' in napako Nadala prišel do vodstva s 4:3. Španec je tako po neprijetnem padcu ostal brez treh zaporednih točk. Kljub zaostanku s 15:30 na svoj servis je Španec s tremi zaporednimi točkami prišel do izenačenja na 4:4. Nole je nato brez večjih težav povedel s 5:4, Nadal pa je moral servirati za obstanek v nizu. Srb je znova imel 30:15 na servis Španca, a je ta s tremi zaporednimi točkami in dobrim serviranjem uspel izenačiti na 5:5. V enajsti igri se je Majorčan po nekaj težavah Srba s privajanjem na svetlobo dokopal do nove 'break' žogice, igro pa mu je z nevsiljeno napako s 'forehandom' podaril kar Đoković. Srb se po hudi, več kot enourni borbi v prvem nizu seveda ni želel kar tako predati, prišel je na 0:30, toda nato se je Nadal še enkrat več v svojem slogu zbral, dobil tri točke zapored in povedel s 40:30 ter si priigral prvo zaključno žogico za osvojitev prvega niza. Prve ni izkoristil, zato pa je drugo in se po uri in četrt igre veselil zmage v prvem nizu s 7:5.

icon-expand Rafael Nadal je dobil prvi niz po izjemnem boju, ki je trajal uro in četrt. FOTO: AP

Đoković je po izgubljenem prvem nizu vendarle zaigral (še) nekoliko bolje, v igro Nadala pa so se prikradle številne nevsiljene napake, očitno pa mu je upadel odstotek zadetih prvih servisov, pri katerem je bil v prvem nizu izjemen. Tako je Rafa v tretji igri dokaj gladko izgubil svoj začetni udarec, odvzeti servis pa je Nole nato brez večjih težav potrdil in povedel z na videz visoko prednostjo – 4:1. V šesti igri drugega niza je imel Srb nove priložnosti za odvzem Špančevega servisa, izkoristil je drugo in povedel z težko ulovljivih 5:1. Đoković je Nadalovo krizno obdobje – grešil je tako na 'backhand' kot 'forehand' strani – hitel izkoriščati in brez večjih težav odserviral za osvojitev drugega niza s 6:1. Izkoristil je tretjo zaključno žogico in izenačil v nizih na 1:1.

icon-expand Novak Đoković je izkoristil padec v igri Nadala v drugem nizu in ga gladko dobil s 6:1. FOTO: AP

V tretjem nizu smo ob vetrovnih razmerah videli kar nekaj živčnosti na obeh straneh. Najprej je Rafa dokaj gladko zadržal začetni udarec, malce več dela je imel Srb, ki pa je v ključnih trenutkih odigral najbolje, in naposled brez večjih težav izenačil na 1:1. Majorčan je v tretji igri drugega niza sploh prvič na dvoboju dobil igro brez izgubljene točke, s čimer si je vsaj malce povrnil načeto samozavest po katastrofalnem servisu v drugem nizu. Več kot očitno izjemno pripravljenemu Đokoviću se niti v tretjem nizu ni prav nič poznalo, da je še v soboto igral kar dva obračuna – dokončati je moral maratonski dvoboj s Stefanosom Cicipasom, nato pa odigrati še tri nize v polfinalu –, v daljših izmenjavah je zlahka pariral Nadalu in brez večjih težav izenačil na 2:2. Sledila je izjemna igra Novaka, ki se je odlično branil, nato pa natančno zadeval, ko je to bilo potrebno. Ustvaril si je tudi 'break' žogico, Španca že imel premaganega, a se je ta nekako čudežno rešil, Nole pa s 'forehandom' poslal žogico v mrežo. Sledila je pravcata igra živcev, v kateri je krajšo potegnil Nole, ki je zapravil tudi drugo 'break' žogico, Nadal pa je po zaslugi izjemnega 'forehanda' prišel do vodstva s 3:2. Španec je praktično iz nič 'našel' svojo igro, predvsem je začel delovati njegov zaščitni znak, tj. 'forehand', s katerim se je na servis Noleta dokopal do treh vezanih žogic za odvzem servisa, nato pa je Srba zlomil s še eno svojo blagovno znamko, izjemnim 'backhand passingom'. Majorčan je tako prvi odvzel servis nasprotniku v odločilnem tretjem nizu in povedel s 4:2 . Nadal je tudi v naslednji igri po igrišču tekel 'kot nov' in z nekaj izjemnimi udarci brez večjih težav potrdil 'break' ter povedel s 5:2.

icon-expand Rafael Nadal je v zadnjem nizu 'iz nič' našel pravi obraz in premagal Srba. FOTO: AP

Đoković je v zaključku obračuna vendarle popustil pri zbranosti in natančnosti, Nadal se je tako v osmi igri tretjega niza dokopal do svoje prve zaključne žogice za osvojitev turnirja. A kot smo od Srba že vajeni, najbolje pokaže, ko mu voda najbolj teče v grlo: tokrat je rešil svoj začetni udarec in znižal zaostanek na 3:5, kar je pomenilo, da je moral Nadal odservirati za zmago. To mu je tudi uspelo, s čimer se je veselil pete zaporedne zmage nad Noletom na peščenih igriščih. Še desetič je v svoji bogati karieri dvignil lovoriko v Rimu. Tudi nazadnje, leta 2019 je v Rimu v finalu premagal Đokovića v treh nizih. ATP Rim, finale:

Rafael Nadal (Špa/2) - Novak Đoković (Srb/1) 7:5, 1:6, 6:3