Rafael Nadal zanesljivo čez tretjo oviro v Parizu

"To je bila moja najboljša letošnja predstava v Rolandu Garrosu. Zelo sem vesel današnje zmage, upam, da bom nadaljeval v tem slogu. Bilo je veliko pozitivnih zadev v moji igri, tudi moj začetni udarec je bil veliko boljši kot na minulih dveh dvobojih, kar me navdaja z optimizmom," je takoj po dvoboju dejal sloviti teniški igralec z Mallorce.

Nekaj več težav je imel v drugem nizu, odločila pa je sedma igra, ko je Nadal odvzel začetni udarec tekmecu in povedel s 4:3, nato pa po 46 minutah igre zmagal s 6:4. Španec je imel v tretjem nizu vse niti igre v svojih rokah, povsem je pristrigel peruti svojemu tekmecu na nasprotni strani mreže in mu "zavezal kravato" ter po uri in 37 minutah dolgem dvoboju napredoval v naslednji krog.

Absolutni kralj peščenih teniških igrišč, ki naskakuje že svojo jubilejni dvajseto zmago na turnirjih za grand slam, je sijajno odprl dvoboj na osrednjem igrišču Philippe Chatrier. Štiriintridesetletni Španec je po vsega 25 minutah igre zanesljivo osvojil prvi niz in šest let mlajšemu tekmecu z Apeninskega polotoka prepustil le eno igro.

Poleg Nadala in 20-letnega Korde, sina nekdanjega znanega češkega igralca Petra, zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu leta 1998, se je v osmino finala prebili še tretjepostavljeni Avstrijec Dominic Thiempo zmagi nad NorvežanomCasperjem Ruudom s 6:4, 6:3 in 6:1.

Letošnjega zmagovalca odprtega prvenstva ZDA v New Yorku v osmini finala čaka FrancozHugo Gaston, ki je po treh urah in 14 minutah ukanil zmagovalca Rolanda Garrosa iz leta 2015 in 16. nosilca letošnjega turnirja - Švicarja Stana Wawrinko z 2:6, 6:3, 6:3, 4:6 in 6:0.

Med 16 najboljših se je prebil tudi Italijan Lorenzo Sonego, ki je na kolena položil AmeričanaTaylorja Fritzain zmagal s 7:6 (5), 6:3 in 7:6 (17).