Rajko Hrvat na EP na Bledu četrti

Nekaj možnosti je ponujal finiš, saj se je Hrvat Švicarju na 1500 metrih približal na 75 stotink sekunde in slovenski reprezentant je znan po dobri končnici. A tokrat je Struzina našel odgovor in moč za protinapad. V ospredju je dolgo kazalo na zmago Italijana, a ga je v zadnjih zavesljajih prehitel Francoz.

Izkušeni slovenski reprezentant je za Francozom Hugom Beureyjem , Italijanom Nielsom Torrejem in Švicarjem Andrijem Struzino zaostal že v prvi četrtini proge, nato pa mu razlike s hitrim ritmom ni uspelo izničiti.

Nastope so končale tudi druge slovenske posadke. Nina Kostanjšek je zasedla tretje mesto v finalu B oziroma deveto mesto, Jaka Čas in Nik Krebs sta dobila finale C oziroma zasedla 13. mesto med dvojci brez krmarja, Filip Matej Pfeifer pa je bil najmočnejši v finalu D med skifisti, kar mu je prineslo 19. mesto.