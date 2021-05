Hrvat v enojcu ter Čas in Krebs v dvojcu v Luzernu za OI

Rajko Hrvat, sicer izkušeni in uspešni lahki veslač, bo tokrat nastopil med težkokategorniki, saj je z osmim mestom na svetovnem pokalu v Zagrebu dobil interne kvalifikacije v enojcu. Olimpijskih kvalifikacij se je v lahkem dvojnem dvojcu sicer udeležil že leta 2016, takrat mu uvrstitev na OI ni uspela, tokrat v Tokio vodita prvi dve mesti. Nastopil bo v pisani druščini 26 skifistov, med katerimi najbolj izstopa Poljak Natan Wegrzycki-Szymczyk, letos že tretji na evropskem prvenstvu v Vareseju. Tam je bil naš veslač sedmi v konkurenci lahkih skifistov. V dvojcu nas bosta zastopala Jaka Čas in Nik Krebs, ki sta se pred dvema tednoma na svetovnem pokalu v Zagrebu uspela uvrstiti v finale A in tam zasedla peto mesto. V Luzernu se bosta za eno od prvih dveh mest, ki prinašajo vozovnice za Tokio, borila v konkurenci 14 posadk. Med njimi velja izpostaviti čolne svetovnih veslaških velesil Velike Britanije, Nemčije in Nizozemske ter v preteklosti že uspešne posadke Madžarske.

Na luzernskem Rdečem jezeru bodo predtekmovanja in repasaži potekali v soboto, nedelja je rezervirana za čert- in polfinala, končne odločitve pa bodo na sporedu v ponedeljek dopoldne.