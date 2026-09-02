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Rakovec od boja z rakom do bronaste medalje na evropskem prvenstvu

Ljubljana, 02. 09. 2026 12.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman R.S.
Lučka Rakovec

Da te velike zdravstvene težave ne zlomijo, dokazuje tretja najboljša plezalka v Evropi Lučka Rakovec. Pred tremi leti je premagala raka ščitnice, z nedavnega evropskega prvenstva pa se je vrnila z bronom. Ne bolezen, ampak nadgradnja dobrega plezanja v vrhunsko. Četudi bi mnogi obupali, Rakovec nikoli ni. Verjela je, da bo za dežjem posijalo sonce, da bo kmalu prišla nagrada v obliki uvrstitve na zmagovalni oder. Osvojila je tretje mesto na evropskem prvenstvu.

"Nikoli nisem izgubila upanja, da se lahko vrnem na svetovni vrh, in lepo je biti spet na stopničkah," je po vrnitvi v plezanje dejala Lučka Rakovec. V najtežjih trenutkih je bila najpomembnejša podpora. Partner, tudi plezalec Luka Potočar, je bil pogosto tisti, ki je dal najpomembnejši nasvet. "Zagotovo sem bil tudi jaz podpora, ampak ne toliko, kot je bila ona sama sebi."

Lučka Rakovec
Lučka Rakovec
FOTO: Profimedia

"Vemo, kaj športniki čutimo, ko nam ne gre, in v bistvu si lahko drug drugemu dajemo nasvete," je dejal Potočar. "Mislim, da je bil on meni skozi celotno obdobje velika podpora in to mi je zelo pomagalo. Ob tem pa menim, da mi Luka lahko ponudi veliko nasvetov in trikov." Na vprašanje, ali ji partner kdaj reče, da ji ni dal določenega nasveta, pa je Rakovec odgovorila: "Ja, to slišim velikokrat, ker sem vseeno precej svojeglava."

Preberi še Garnbret o Pogačarju: Vem, da se bo vrnil še močnejši

25-letni plezalki uspeh neskončno privošči tudi najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret. "Lučka je bila oz. je fantastična, se mi zdi, da je to bron, ki res sveti kot zlato, in neizmerno vesela sem bila zanjo," je o uspehu rojakinje dejala Garnbret.

Janja Garnbret
Janja Garnbret
FOTO: Profimeda

Zna pa bronasta z evropskega prvenstva povedati, kako zelo pomembno je imeti v zgodbi slovenskega plezanja tako uspešno tekmovalko, kot je Garnbret. "Zdi se mi, da nam je lažje trenirati, ker imaš nek cilj, ki ga hočeš doseči. Še vedno je Janja na neki drugi ravni kot ostale plezalke v svetovnem pokalu," je zaključila Rakovec. Bistveno zanjo pa je tudi, da beseda obupati, niti v športu niti v življenju, ne obstaja.

lučka rakovec plezanje

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