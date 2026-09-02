Rakovec od boja z rakom do bronaste medalje na evropskem prvenstvu

"Nikoli nisem izgubila upanja, da se lahko vrnem na svetovni vrh, in lepo je biti spet na stopničkah," je po vrnitvi v plezanje dejala Lučka Rakovec. V najtežjih trenutkih je bila najpomembnejša podpora. Partner, tudi plezalec Luka Potočar, je bil pogosto tisti, ki je dal najpomembnejši nasvet. "Zagotovo sem bil tudi jaz podpora, ampak ne toliko, kot je bila ona sama sebi."

Lučka Rakovec FOTO: Profimedia

"Vemo, kaj športniki čutimo, ko nam ne gre, in v bistvu si lahko drug drugemu dajemo nasvete," je dejal Potočar. "Mislim, da je bil on meni skozi celotno obdobje velika podpora in to mi je zelo pomagalo. Ob tem pa menim, da mi Luka lahko ponudi veliko nasvetov in trikov." Na vprašanje, ali ji partner kdaj reče, da ji ni dal določenega nasveta, pa je Rakovec odgovorila: "Ja, to slišim velikokrat, ker sem vseeno precej svojeglava."

25-letni plezalki uspeh neskončno privošči tudi najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret. "Lučka je bila oz. je fantastična, se mi zdi, da je to bron, ki res sveti kot zlato, in neizmerno vesela sem bila zanjo," je o uspehu rojakinje dejala Garnbret.

Janja Garnbret FOTO: Profimeda