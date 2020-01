Sredi druge etape relija Dakar se je hudo zalomilo prvemu zvezdniku letošnje dirke Fernandu Alonsu. Nekdanji svetovni prvak formule 1 je na preizkušnji, ki je dirkače popeljala od Al Vajha do Neoma, povozil večji kamen in z okvaro Toyotinega dirkalnika na pomoč čakal dve uri in pol. Etapo je na koncu dobil njegov moštveni kolega Južnoafričan Giniel de Villiers.

Naser Al-Atijah (na fotografiji) med prvo etapo od Džide do Al Vajha. FOTO: AP Več sledi!