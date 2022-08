Ramla Ali zmagovalka prvega ženskega boksarskega obračuna v Savdski Arabiji

Med tem, ko so gledalci moške borbe videli 12 rund, se je ženska super bantamska borba zaključila že po minuti in petih sekundah. Ramla Ali je borbo začela zelo agresivno in je z močnim udarcem desnice nasprotnici zbila ščitnik zob iz ust. Crystal Garcia Nova se po šoku ni pobrala in kmalu je na kolenih doživela konec borbe. "Počutim se res dobro, ampak mislim, da bi morala zdaj oditi še na trening, ker pravzaprav nisem prestavila v 'drugo predstavo'," je po borbi dejala samozavestna Somalijka.