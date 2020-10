Raonić v Antwerpnu po dveh nizih opravil z Bedenetom

Dvoboj med Aljažem Bedenetomin Milošem Raonićem, sicer petim nosilcem turnirja v belgijskem pristanišču, je trajal uro in 27 minut, Raonić pa je slavil s 6:3 in 7:6 (4).

Izid, Antwerpen, ATP (394.800 evrov):

- 1. krog:

Miloš Raonić (Kan/5) ‒ Aljaž Bedene (Slo) 6:3, 7:6 (4).